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Во вторник потеплеет до +19

rus.tvnet.lv/LETA
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Весна в Риге
Весна в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

Во вторник, 9 мая, во второй половине дня температура воздуха в Латвии составит +15..+19 градусов, на побережье местами +12..+14 градусов, прогнозируют синоптики.

Погода останется сухой и преимущественно солнечной. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, на побережье - морской бриз.

В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. При слабом южном ветре температура воздуха повысится до +18..+19 градусов.

Погоду определяет антициклон.

Галерея: Весна в Пардаугаве

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