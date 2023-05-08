Во вторник потеплеет до +19

Погода останется сухой и преимущественно солнечной. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, на побережье - морской бриз.

В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. При слабом южном ветре температура воздуха повысится до +18..+19 градусов.

Погоду определяет антициклон.

Галерея: Весна в Пардаугаве