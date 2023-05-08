Во вторник потеплеет до +19

Во вторник, 9 мая, во второй половине дня температура воздуха в Латвии составит +15..+19 градусов, на побережье местами +12..+14 градусов, прогнозируют синоптики.
Погода останется сухой и преимущественно солнечной. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, на побережье - морской бриз.
В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. При слабом южном ветре температура воздуха повысится до +18..+19 градусов.
Погоду определяет антициклон.
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