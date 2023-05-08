Видео ⟩ Идентифицирован мужчина, который в Даугавпилсе избил члена общества ЛГБТК+

Полиция выяснила идентичность потенциального виновника, но в интересах расследования от более широких комментариев сейчас воздерживается.

Потерпевший надеется, что нападающего найдут и наказание будет применено как к нападению, основанному на ненависти.

"У нас проблема с насилием по отношению к женщинам, к детям, к животным, ко всем. Я не такой эксклюзивный случай. Бьют всех, к сожалению", - сказал пострадавший молодой человек.

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