Видео ⟩ Идентифицирован мужчина, который в Даугавпилсе избил члена общества ЛГБТК+

В связи с избиением представителя ЛГБТК+, случившемся на прошлой неделе в Даугавпилсе, возбужден уголовный процесс. Пострадавший получил тяжелые травмы и сейчас восстанавливается, но полиция уже идентифицировала нападавшего, но еще не пойман, сообщает Panorāma.
Полиция выяснила идентичность потенциального виновника, но в интересах расследования от более широких комментариев сейчас воздерживается.
Потерпевший надеется, что нападающего найдут и наказание будет применено как к нападению, основанному на ненависти.
"У нас проблема с насилием по отношению к женщинам, к детям, к животным, ко всем. Я не такой эксклюзивный случай. Бьют всех, к сожалению", - сказал пострадавший молодой человек.
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