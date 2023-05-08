В понедельник Иран привел в исполнение смертный приговор двум людям, осужденным за оскорбление Корана и оскорбление пророка Мухаммеда.
За осквернение Корана в Иране повешены двое мужчин
Юсеф Мехред и Садолла Фазели-Заре были повешены за оскорбление пророка Мухаммеда и пропаганду атеизма.
Эти казни стали последними в быстро растущем списке смертных приговоров, которые в основном выносят противникам религиозного режима и представителям этнических меньшинств.
По количеству казней в году Иран находится на втором месте в мире после Китая.
В прошлом году в Иране были казнены 582 человека.
🧵Today's execution of Yousef Mehrdad & Sadrollah Fazeli Zare for "apostasy" marks a shocking new low for Iran's authorities & only furthers Iran’s pariah status. They were hanged solely for social media posts in a grotesque assault on the rights to life & freedom of religion. 1/ pic.twitter.com/T6eVmKqFaC— Amnesty Iran (@AmnestyIran) May 8, 2023
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