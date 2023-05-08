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За осквернение Корана в Иране повешены двое мужчин

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Президент Ирана Эбрахим Раиси
Президент Ирана Эбрахим Раиси Фото: HO

В понедельник Иран привел в исполнение смертный приговор двум людям, осужденным за оскорбление Корана и оскорбление пророка Мухаммеда.

Юсеф Мехред и Садолла Фазели-Заре были повешены за оскорбление пророка Мухаммеда и пропаганду атеизма.

Эти казни стали последними в быстро растущем списке смертных приговоров, которые в основном выносят противникам религиозного режима и представителям этнических меньшинств.

По количеству казней в году Иран находится на втором месте в мире после Китая.

В прошлом году в Иране были казнены 582 человека.

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