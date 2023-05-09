Видео ⟩ "Мы все ее очень любим". Близкие маленькой Юстине просят помощи в поисках

Государственная полиция в сотрудничестве с другими службами и волонтерами проводит повторный осмотр территорий в надежде найти Юстине. На месте встречи волонтеров программа Degpunktā встретилась с родственниками пропавшей девочки.
Приемная мать Юстине говорит: "Очень нежная маленькая девочка, светлые волосы до плеч, серо-голубые глаза, очень дружелюбная. На ней была розовая куртка, черные джинсы, темная обувь".
Семья просит всех, у кого может быть хоть малейшая информация о местонахождении Юстине, сообщить об этом. "Если кто-то что-то знает, откликнитесь! Очень просим! Очень! Всех, кто хоть что-нибудь знает. Мы все очень переживаем, мы все ее очень любим", - сказали близкие девочки.
Государственная полиция призывает всех, у кого есть информация, которая может помочь найти Юстине, немедленно звонить по телефону 670 067 34 или 110.
Заместитель начальника Северолатгальского участка Латгальского регионального управления Госполиции Гунтар Крачус сообщает, что территория вокруг села проверена на несколько километров. "Мы продолжаем расширять территорию. VUGD проводит осмотр прудов, уже проверено шесть прудов", - говорит Крачус.
К поискам пропавшей также присоединилось большое количество добровольцев. Дорога, ведущая к сборному пункту у Роговской церкви, забита автомобилями. Большинство волонтеров не из села Роговка. Когда все прибывают на сборный пункт, даются инструктажи, после чего всех на машинах Земессардзе отвозят в места поисков.
Программа Degpunktā также присоединилась к поездке на автобусную остановку "Кубулова" для общения с волонтерами. "Ко двору подъехала машина, из которой спросили, не видели ли мы девочку. Мы поняли, что нехорошо, и начали искать", - рассказала передаче волонтер Лига, проживающая в Роговке.
Тем временем полиция в сотрудничестве с другими службами и волонтерами проводит повторные осмотры территорий в надежде найти девочку.
На данный момент правоохранители не исключают ни одну из версий исчезновения. Среди них есть предположения, что Юстине могла быть убита, похищена или скрывается у кого-то из родственников.
Юстине Рейникова пропала в пятницу, 5 мая. Девочка была одета в короткую розовую куртку, белый свитер, черные джинсы и черные туфли. Ее рост 124 см, светлые волосы до плеч.
У девочки проблемы со здоровьем, она не разговаривает.
Время от времени поступают звонки из разных уголков Латвии о том, что была замечена девочка, похожая на Юстине, но пока положительного результата нет.
В настоящее время по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 13 Уголовного закона. В этой статье описываются уголовные преступления против личного здоровья.
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