Видео ⟩ "Мы все ее очень любим". Близкие маленькой Юстине просят помощи в поисках

Программа Degpunktā также присоединилась к поездке на автобусную остановку "Кубулова" для общения с волонтерами. "Ко двору подъехала машина, из которой спросили, не видели ли мы девочку. Мы поняли, что нехорошо, и начали искать", - рассказала передаче волонтер Лига, проживающая в Роговке.

Тем временем полиция в сотрудничестве с другими службами и волонтерами проводит повторные осмотры территорий в надежде найти девочку.

На данный момент правоохранители не исключают ни одну из версий исчезновения. Среди них есть предположения, что Юстине могла быть убита, похищена или скрывается у кого-то из родственников.

Юстине Рейникова пропала в пятницу, 5 мая. Девочка была одета в короткую розовую куртку, белый свитер, черные джинсы и черные туфли. Ее рост 124 см, светлые волосы до плеч.

У девочки проблемы со здоровьем, она не разговаривает.