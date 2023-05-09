Режиссер Дмитрий Крымов поставит спектакль в Риге

Там утверждают, что новый спектакль поставят в следующем театральном сезоне.

"Он согласился с первого звонка. Он знает наш театр, он говорит, что он очень красивый. Он почти сразу согласился", - цитирует Элмара Сенькова, художественного руководителя Латвийского Национального театра, "Новая газета. Балтия".

Ранее сообщалось, что еще в прошлом году Алвис Херманис, художественный руководитель Нового рижского театра, говорил, что Дмитрий Крымов поставит спектакль в Новом рижском театре. Тогда Крымов рассказал, что в этом спектакле будет участвовать Чулпан Хаматова.

Как говорил Крымов, он посмотрел моноспектакль Post Scriptum, в котором участвовала Хаматова и был потрясен игрой актрисы.

Но планы пришлось отложить из-за того, что Дмитрий Крымов и его жена Инна пострадали в результате пожара, который произошел в конце декабря в их квартире в Нью-Йорке. Тогда пострадавших госпитализировали из-за отравления угарным газом.

Напомним, после 24 февраля 2022 года режиссер Дмитрий Крымов уехал в США, чтобы поставить спектакль "Вишневый сад" в театре Wilma в Филадельфии. Накануне премьеры режиссер заявил, что пока не намерен возвращаться в Россию. Как пишет "Медуза", ранее сообщалось, что московским театрам поступило распоряжение отменить показы всех спектаклей Крымова.