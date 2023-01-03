Режиссер Дмитрий Крымов и его жена Инна пострадали в результате пожара, который произошел в конце декабря в их квартире в Нью-Йорке, пишет "Медуза" со ссылкой на страницу проекта Krymov Lab NYC в Facebook.
Режиссер Крымов госпитализирован после пожара в собственной квартире
Причиной возгорания стала неисправность электропроводки.
Пострадавших госпитализировали из-за отравления угарным газом.
"Инна уже выписалась из больницы и находится в Нью-Йорке вместе с сыном Михаилом. Дмитрий все еще в больнице, в процессе восстановления. Хочется выразить огромную сердечную благодарность всем, кто ждет, переживает, пишет близким и предлагает помощь. Мы желаем скорейшего выздоровления семье Крымовых и ждем встречи с нашими зрителями в новом году", - сказано в сообщении.
Напомним, после 24 февраля 2022 года режиссер Дмитрий Крымов уехал в США, чтобы поставить спектакль "Вишневый сад" в театре Wilma в Филадельфии. Накануне премьеры режиссер заявил, что пока не намерен возвращаться в Россию. Как пишет "Медуза", ранее сообщалось, что московским театрам поступило распоряжение отменить показы всех спектаклей Крымова.
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