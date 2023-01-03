Режиссер Крымов госпитализирован после пожара в собственной квартире

"Инна уже выписалась из больницы и находится в Нью-Йорке вместе с сыном Михаилом. Дмитрий все еще в больнице, в процессе восстановления. Хочется выразить огромную сердечную благодарность всем, кто ждет, переживает, пишет близким и предлагает помощь. Мы желаем скорейшего выздоровления семье Крымовых и ждем встречи с нашими зрителями в новом году", - сказано в сообщении.