Хотели добыть билеты: в Риге подростки повалили посвященную ЧМ по хоккею скульптуру

В 11 часов утра сотрудники центра видеонаблюдения муниципальной полиции Риги (RPP) заметили, что на Привокзальной площади несколько молодых людей пинают ледовую скульптуру. Скульптура была выставлена в качестве рекламного объекта перед предстоящим чемпионатом мира по хоккею.

На место происшествия был направлен ближайший автопатруль RPP, однако за это время подростки умудрились скульптуру повалить.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка побеседовали с молодыми людьми и выяснили, что они повредили скульптуру, надеясь получить хоккейные билеты.

Фото: Valsts policija

Объясняя свои действия, подростки указали на пластиковые пластинки, которые были похожи на билеты и были заморожены в статуе.

Полиция связалась с установщиком скульптуры и выяснила, что выставленные в рамках рекламной кампании скульптуры не предусмотрены для того, чтобы их повреждали, и что помещенные в них билеты - бутафория.

В итоге, подростки в возрасте от 16 до 18 лет были задержаны и доставлены в участок Государственной полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.