На эстонскую военную базу Эмари прибыли истребители-невидимки F-22 ВВС США

Ранее истребителей этого типа на базе Эмари не было. Развертывание истребителей США в Эстонии знаменует усиление восточного крыла НАТО и косвенно поддерживает безопасность присоединившейся к НАТО Финляндии, говорится в пресс-релизе штаба ВВС США.

"Страны Балтии - Эстония, Латвия и Литва - расположены в критически важном воздушном, сухопутном и морском коридоре, который требует скоординированного подхода со стороны союзников для сохранения международной свободы маневра во всем регионе", - говорится в сообщении ВВС США.

Также отмечается, что возможности противовоздушной обороны восточного крыла НАТО обеспечивает испанская система ПВО NASAMS, расположенная в Латвии, истребители "Typhoon" британских ВВС выполняют миссию НАТО по поддержанию воздушной безопасности в Эстонии, а 12 самолетов F-22 размещены на авиабазе Повидз в Польше.

F-22 Raptor производства компании Lockheed Martin представляет собой одноместный двухмоторный тактический истребитель пятого поколения, основанный на технологиях малозаметности, разработка которых началась вскоре после окончания холодной войны. Максимальная скорость самолета - 2414 км/ч, масса - 19,7 тонны, дальность полета - 3000 километров.