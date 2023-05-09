Пригожин обвинил бригаду Минобороны РФ в бегстве с плацдарма в Бахмуте

"Сегодня одно из подразделений министерства обороны РФ бежало с одного из наших флангов, бросив позиции. Сбежали все и оголили фронт шириной почти два километра и глубиной 500 метров. Хорошо, мы его заблокировали кое-как", - рассказал он в видеозаписи, распространенной его пресс-службой.

Бизнесмен уточнил, что позиции оставила 72-я бригада Минобороны РФ. По его словам, российские военные оставили стратегический плацдарм, где погибли около 500 наемников ЧВК "Вагнер". "Они просто взяли и драпанули", - сказал Пригожин, не уточнив при этом, о каком участке фронта идет речь. Недавно, согласно видеозаписям, украинские войска наступали в поселке Сакко и Ванцетти на севере, а также заняли бывшую позицию ЧВК "Вагнер" в Озаряновке на юге от Бахмута.

Отсутствие боеприпасов

По словам Пригожина, ВСУ "рвут фланги" на Бахмутском направлении, проводят перегруппировку на Запорожском и в ближайшее время начнут контрнаступление.