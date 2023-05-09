Левитс: нужно добиваться ответственности России, чтобы восстановить и сохранить мир в Европе

Как сообщила представитель медиацентра президентской канцелярии Элина Креса, сегодня Левитс дистанционно участвовал в организованном президентом Украины Владимиром Зеленским саммите о создании специального трибунала для России за преступления против Украины.

Левитс подчеркнул, что Латвия и впредь будет поддерживать будущее Украины в Европейском союзе. Латвия осуждает войну России против Украины и считает, что ее территориальная целостность не может быть предметом компромисса.

Россия начала эту войну, и Россия должна немедленно и безоговорочно прекратить ее, выведя свои войска с украинской территории, заявил президент.

Обращаясь к Зеленскому, Левитс сказал, что поддерживает действия Международного уголовного суда, чтобы добиться привлечения России к ответственности, включая недавно выданный ордер на арест ее президента Владимира Путина за военные преступления. Президент также приветствовал создание Международного центра по преследованию за преступления агрессии и прогресс по созданию реестра ущерба, причиненного Украине развязанной Россией войной.

Он подчеркнул, что это важные инструменты, но ни один из существующих механизмов не может обеспечить юрисдикцию в отношении преступлений агрессии против Украины и привлечь к ответственности высшее руководство России. Президент подчеркнул, что этот пробел необходимо устранить, и призвал создать трибунал "ad hoc" с юрисдикцией в отношении преступления агрессии России против Украины.