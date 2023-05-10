Видео ⟩ ​За занавесом: "Украиной история не закончится"

Прошедшая неделя у российских пропагандистов выдалась довольно скучной. Кажется, что идеологические пороховницы совсем опустели и без ярких внешних катализаторов пропагандистская машина начала буксовать.
В настоящее время основной запал кремлевские идеологи получают из США: обыгрывать политику этой великой державы можно до бесконечности, повторяя мантру о стремлении американцев поработить весь мир и уничтожить Россию.
Основными темами, которые не слишком старательно пережевывали пропагандисты, стали решение ассамблеи Совета Европы о признании депортации украинских детей в Россию геноцидом, визит президента Южной Кореи Юн Сук Ёля в США, ожидаемое украинское контрнаступление и предполагаемые "преступления" украинцев в Бахмуте. Разумеется, идеологи долго и широко обсуждали и решение телеканала "Fox News" об увольнении скандального журналиста Такера Карлсона, который известен как распространитель фейковых новостей и теорий заговора.
Хотя русским не удается завоевать Украину и прогнозы многих милитаристов о том, что Бахмут будет захвачен не позднее 23 февраля, оказались выдачей желаемого за действительное, это не помешало одному из главных пропагандистов Владимиру Соловьеву рассказывать о предстоящей денацификации являющихся членами альянса НАТО стран Балтии и в открытую заявить, что поражением Украины история не закончится, потом придет очередь стран Балтии, Польши, Молдовы. Пропагандисты хотят донести до российской общественности, что их страна вновь, как во время Второй мировой войны, взяла на себя историческую миссию борьбы с фашизмом, пусть он и существует лишь в их воображении. Но таким образом мнимый фашизм становится поводом для агрессии против других стран.
С одной стороны, кажется, эта война доказала, что боеспособность российской армии очень низка и лозунги в духе "можем повторить" и "на Берлин!" не более, чем бред воспаленного воображения. Однако, с другой стороны, как отметил в интервью журналу "Sestdiena" ("Суббота") директор Латвийского института внешней политики Карлис Буковскис, России каждые пять-шесть лет нужны победоносные войны. Именно поэтому Грузия и страны Средней Азии уже опасаются, что Россия может наброситься на кого-то другого, раз с Украиной не повезло, а победить надо.
Это подтверждает и пропагандистская риторика о том, что Россия не позволит США "хозяйничать" в странах СНГ. По сути, даже в ХХI веке русские продолжают жить в геополитических реалиях "холодной войны" с преобладанием зон влияния великих держав. Кремлевские идеологи в очередной раз подчеркивают: определенные - "наши" - страны ни при каких обстоятельствах не должны сближаться с Западом. На прошлой неделе в этом контексте рассматривался Казахстан, который, как было отмечено, слишком сдружился с Западом, позабыв, что своим экономическим подъемом обязан России. При этом в качестве позитивного примера упоминались африканские страны, которые не забыли, как много им помогал Советский союз, и в благодарность теперь верны России.
Геноцид детей не признают
Единодушное возмущение российских пропагандистов вызвало решение ассамблеи Совета Европы признать депортацию украинских детей в Россию геноцидом. В парламентской резолюции Совета Европы сказано о наличии "доказательств того, что депортированные дети столкнулись с процессом русификации, перевоспитания их на русском языке, в русской культуре и истории". В резолюции также говорится, что переселение Россией украинских детей было планомерной государственной политикой, направленной на разрушение связи этих детей с родиной и искоренение черт национального самосознания. Украина объявила, что с 24 февраля прошлого года более 16 тысяч украинских детей были похищены и вывезены в Россию. Многие из них помещены в детские дома.
Более того, по данным международной правозащитной организации "Human Rights Watch", были депортированы не только дети-сироты, как утверждает Россия, но и дети живых родителей, похищенные из семей.
Между тем пропагандисты утверждают, что они только "эвакуировали" сирот из зоны боевых действий и что об этих детях, похоже, никто не беспокоится. Русские пытаются выдать себя за спасителей одиноких и брошенных детей, хотя у международных правозащитных организаций имеется масса свидетельств насильственного отделения украинских детей от их семей. Недаром Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и правозащитницы Марии Львовой-Беловой в связи с депортациями украинских детей.
В своей лжи пропагандисты избрали принцип "лучшая защита - нападение". В результате в телепередачах потоками полилась ложь о том, что на самом деле похищением детей занимаются Соединенные Штаты, незаконно вывезшие тысячи детей из Сирии, Ирака и Афганистана. Излишне говорить, что никаких доказательств этим заявлениям представлено не было.
Русские ликуют и по поводу того, насколько правильным было принятое в 2012 году решение о запрете на усыновление российских детей-сирот в США. Несколько депутатов Думы РФ заявили, что до 2012 года из России было вывезено огромное количество сирот, которые в Америке попали в рабство, что дало пропагандистам повод заявить, мол, настоящий геноцид осуществлялся против русских детей. При этом они забыли добавить, что этих сирот никто не похищал и они были усыновлены в Америку с благословения Российского государства. Все выступавшие также "забыли", что министр иностранных дел Сергей Лавров назвал принятый в 2012 году закон ошибкой, а министр образования в то время также выразил обеспокоенность судьбой тех детей-сирот, которым не нашлось приемных родителей в России.
Северная Корея - друг России
В сообщениях о визите южнокорейского президента в США главный акцент ставился на стремление США доминировать в восточноазиатском регионе, где Южная Корея будет вассалом и марионеткой Америки. При этом, по заявлениям пропагандистов, единственное, что мешает США уничтожить Северную Корею, это наличие у этой страны атомной бомбы. Было высказано предположение, что и ливийский диктатор Муаммар Каддафи, и иракский диктатор Саддам Хусейн все еще были бы живы, будь у этих стран ядерное оружие, как и Косово по-прежнему осталось бы частью Сербии, если бы атомная бомба была и у сербов. Поэтому, утверждают пропагандисты, если малые страны хотят сохранить свою независимость и не поддаться давлению США, единственный выход - последовать примеру Северной Кореи и обзавестись ядерным оружием. И все это только потому, что Америка своими действиями способствует распространению ядерного оружия, потому что у стран нет другого способа защитить себя.
На одной из встреч идеологи наперебой хвалили Северную Корею за ее умение избавляться от внутренних врагов, заметив, что России следует у нее поучиться. Кроме того, прозвучали призывы к российскому правительству отменить все санкции против Северной Кореи и сотрудничать с ней в военном отношении, в том числе принимая оружие для ведения войны против Украины.
Надо сказать, что Россия, успешно нашедшая внешнего врага в лице "коллективного Запада", понимает, что этого недостаточно для объединения общества. Поэтому все более активно звучат призывы расквитаться с отечественными оппозиционерами, которых называют "друзьями Навального". Соловьев даже заявил, что этих людей следует называть "врагами народа" и обращаться соответственно. А несколько депутатов Госдумы РФ рассказали, что готовится национальная стратегия борьбы с русофобией, а к ней будут приравнены практически все проявления внутренней оппозиции.
Радикальный военный эксперт Игорь Коротченко активно продвигает мысль о том, что России, если она хочет добиться результатов в войне с Украиной, следует восстановить "Смерш" - контрразведывательную службу, наделенную особыми репрессивными полномочиями, которую Сталин создал в 1943 году. По данным российской редакции BBC, за два года с момента создания "Смерш" арестовал 700 тыс. человек, из которых был расстрелян каждый десятый. Эти цифры позволяют лучше понять, к чему именно призывает Коротченко, когда хочет восстановить работу этой службы.
Карлсон не вернется
Оказывается, именно российские пропагандисты являются главными борцами за свободу слова во всем мире. Они выразили возмущение решением американского телеканала "Fox News" уволить журналиста Такера Карлсона, который распространял фейковые новости. По традиции, ставшей визитной карточкой российской пропаганды, прозвучали утверждения, что Карлсона приказал уволить президент США Джо Байден. По мнению кремлевских идеологов, Карлсон был уволен только за то, что высказывал мнения, которые не нравились правительству. Как об авторе фейковых новостей о нем не упоминалось ни слова. Увольнение Карлсона - ощутимый удар для пропагандистов, ведь практически ни одна программа "60 минут" не обходилась без демонстрации его сюжетов.
В связи с увольнением Карлсона пропагандисты сослались на приписываемое Вольтеру изречение "Я не одобряю то, что вы говорите, но я буду защищать до смерти ваше право сказать это". Такое бессовестное лицемерие просто поразительно, учитывая то, что происходит в их собственной стране, например, недавнее решение российского суда приговорить оппозиционного политика Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы. Цитирующие Вольтера также делают вид, что не замечают абсурдных арестов людей, не поддерживающих войну.
Бахмутские перипетии
Соловьев в очередной раз побывал в дислоцированных на Украине российских воинских частях и продемонстрировал сюжеты, в которых рассказал, как героически и благородно "наши ребята" воюют с иконами в нагрудных карманах. Оказывается, они спасатели не только людей, но и брошенных собак и кошек. Такие рассказы в высшей степени циничны, учитывая собранные международными следователями доказательства преступлений, совершенных российскими военнослужащими, в том числе отстрел домашних животных украинских мирных жителей.
Так называемые военные корреспонденты открыто распространяли ложь о том, как, отступая из Бахмута, украинские солдаты громили и грабили квартиры и как жестоки были по отношению к тем людям, которые не хотят уезжать из Бахмута и ждут российскую армию. При этом военные подчеркивают, что украинских солдат из Бахмута нужно не вытеснить, а уничтожить.
Что же касается готовящегося контрнаступления, то о нем пропагандисты говорят, что армия к нему полностью готова и, хотя противник силен и беспощаден, сокрушит его, потому что у украинцев нет своей полноценной авиации.
Проект софинансирует Фонд поддержки СМИ (MAF) из средств государственного бюджета Латвии. #SIF_MAF2022.
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