Видео ⟩ ​За занавесом: "Украиной история не закончится"

В сообщениях о визите южнокорейского президента в США главный акцент ставился на стремление США доминировать в восточноазиатском регионе, где Южная Корея будет вассалом и марионеткой Америки. При этом, по заявлениям пропагандистов, единственное, что мешает США уничтожить Северную Корею, это наличие у этой страны атомной бомбы. Было высказано предположение, что и ливийский диктатор Муаммар Каддафи, и иракский диктатор Саддам Хусейн все еще были бы живы, будь у этих стран ядерное оружие, как и Косово по-прежнему осталось бы частью Сербии, если бы атомная бомба была и у сербов. Поэтому, утверждают пропагандисты, если малые страны хотят сохранить свою независимость и не поддаться давлению США, единственный выход - последовать примеру Северной Кореи и обзавестись ядерным оружием. И все это только потому, что Америка своими действиями способствует распространению ядерного оружия, потому что у стран нет другого способа защитить себя.