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У отца избитого мальчика другая версия о причинах подростковой разборки в Иманте

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Драка в Иманте
Драка в Иманте Фото: Twitter.com/Apollo.lv kolāža

Недавние события в Иманте повергли всех в шок - подростки избили школьника, банды подростков, готовых к "суду Линча", организованно перемещаются по району... Что же на самом деле произошло в Иманте вечером 5 мая? Об этом онлайн-журналу Klik рассказывает очевидец событий и в какой-то степени участник - отец избитого мальчика Константин.

Константин рассказывает, что, по словам его сына, конфликт между двумя группами подростков начался на школьном стадионе.

"Нападавшие ребята решили вернуться на стадион. Приближаясь к Антону и его компании, они начали кричать "Стой!", после чего Антон и его друзья стали убегать со стадиона 96-й школы по направлению к детской площадке Рижской Имантской средней школы по адресу: проспект Курземес, 158. Пробежав мимо детской площадки, они направились к многоквартирному пятиэтажному жилому дому на Талавас гатве, 9, и забежали в третий подъезд…" - говорит он.

Сыну Константина не удалось убежать от преследователей - его избили. Ему удалось позвонить отцу. Константин рассказывает: "Сразу после избиения Антон позвонил мне и рассказал о случившемся, это было в 20:00. Я тут же приехал к нему на место происшествия. Он вышел ко мне без обуви и шапки. Как оказалось, нападавшие стащили с него кроссовки и шапку во время избиения.

Я пошел по направлению к месту преступления, хотел пойти поискать этих ребят, чтобы задержать и передать полиции. Антон остановил меня, сославшись на то, что их много и у одного из них был нож. Я все равно отправился туда".

О насыщенных событиях вечера и о том, когда и где закончился вечер для Константина и его сына, читайте в онлайн-журнале Klik.

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