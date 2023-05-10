Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Договор, который подписан в ноябре 1990 года, устанавливал равновесие вооруженных сил стран-участниц договора. В нем с одной стороны участвовали 16 государств НАТО, с другой - шесть стран-участниц Варшавского договора.

Россия стала участником ДОВСЕ как правопреемница Советского Союза.

Целью этого договора было ограничение размещения обычного вооружения в Центральной и Восточной Европе. Договор ограничивал возможности размещения обычного вооружения вдоль линии соприкосновения блоков и, таким образом, препятствовал внезапному нападению или крупномасштабным наступательным действиям.

Ожидается, что в ближайшее время денонсация этого договора будет рассмотрена и одобрена обеими палатами российского парламента.

В 2007 году Россия в одностороннем порядке приостановила участие в договоре, мотивируя это тем, что после расширения НАТО договор утратил актуальность и практический смысл. Но подчеркивалось, что Россия оставалась страной-участницей договора.