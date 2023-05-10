ВСУ сообщили о 2 разбитых ротах РФ. Пригожин это косвенно подтвердил

Речь идет о 72-й мотострелковой бригаде третьего армейского корпуса Сухопутных войск РФ, сообщает "Русская служба Би-би-си".

Как сообщил Билецкий в своем Telegram-канале, 6-я и 8-я роты дивизии были полностью уничтожены вместе со значительным количеством боевых бронированных машин, а "значительное количество" россиян попали в плен. Большие потери в этой операции, по его словам, понес и 3-й штурмовой отряд российской ЧВК "Вагнер".

Командование ВСУ сообщил, что в результате наступления были полностью освобождены территории шириной 3 км и глубиной 2,6 км (1,6 мили), но точные координаты этого квадрата он не указал.

Лидер "Вагнера" Евгений Пригожин ранее утверждал, что 9 мая солдаты 72-й бригады войск РФ массово бежали со своих позиций под Бахмутом.

Украинская армия пока официально не комментировала эту информацию, Минобороны России - тоже.

Бахмут остается самым горячим участком фронта на войне в Украине, с большим числом потерь с обеих сторон.

В условиях войны невозможно оперативно подтвердить или опровергнуть информацию официальных лиц воюющих сторон.

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