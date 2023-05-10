Левитс не будет баллотироваться на второй срок

Президент Эгил Левитс все же принял решение не баллотироваться на второй срок на посту президента, сообщила агентству LЕТА заведующая медиацентром канцелярии президента Юстине Дейчмане.
В распространенном канцелярией заявлении Левитс отмечает, что в настоящее время в вопросе о президенте мнения в коалиции разделились. Национальное объединение и "Новое Единство" поддержали его кандидатуру, а "Объединенный список" и оппозиционная "Латвия на первом месте" поддерживают другого кандидата.
"Ни у кого нет явного большинства.
В такой ситуации существует реальная вероятность того, что решающие голоса на выборах президента будут отданы партиям, которые не представляют латышский и западный курс Латвии.
Было бы наивно предполагать, что голоса этих сил будут отданы просто так, без всякого политического умысла. Расплачиваться за это придется долго", - выразил беспокойство Левитс.
По его мнению, подобный сценарий послужил бы сигналом к тому, что в таком важном вопросе, как выборы президента, решающее слово могут иметь прокремлевские и олигархические круги. Это, в свою очередь, наложило бы отпечаток на должность президента страны, затруднив представление им интересов Латвии и поддержание полного доверия диалога с союзниками, и вызвало бы сомнения в политическом курсе Латвии.
"В той хрупкой ситуации с безопасностью, в которой находится Латвия, это подало бы неверный сигнал как нашим гражданам, так и нашим союзникам, и Москве", - отметил президент.
Левитс обращает внимание на то, что в 2019 году он был избран на четыре года. Он подчеркивает, что все это время исполнял обязанности президента по совести. Принимая во внимание поддержку Нацобъединения и "Нового Единства", Левитс ранее выразил готовность баллотироваться и на второй срок, подчеркнув, что коалиция должна согласовать единого кандидата.
"Переизбрание на второй срок не является для меня самоцелью. Принимая во внимание фактически формирующуюся в настоящее время коалицию с прокремлевски ориентированными и связанными с олигархами политическими силами, я принял решение не участвовать в президентских выборах 31 мая", - сказал действующий президент.
Левитс призывает и другого кандидата, которого поддерживает партнер по коалиции, - основателя "Объединенного списка" Улдиса Пиленса - действовать аналогичным образом. По мнению президента, это позволит нынешней коалиции согласовать единого кандидата на пост президента в интересах Латвийского государства.
Левитс благодарит за поддержку Нацобъединение, "Новое Единство" и всех своих соратников, имеющих схожие взгляды на национальные фундаментальные ценности Латвии и политическое место нашей страны в Европе.
Президент обращает внимание на то, что он всегда выступал за латвийскую и ориентированную на Запад Латвию, за ценности, определенные в ведении к Конституции, принятие которого он инициировал в 2014 году.
По словам Левитса, при нынешнем политическом составе Сейма единственной реально возможной коалицией, которая может более или менее гарантировать такую одновременно национальную и западную ориентацию Латвии, является действующая коалиция, состоящая из "Нового Единства", Нацобъединения и "Объединенного списка". Поэтому после выборов 2022 года президент активно выступил за создание коалиции в таком составе, ожидая от нее потенциально амбициозной программы реформ. По словам Левитса, в то время он считал, что в эту коалицию могут войти и "Прогрессивные".
Выборы президента: какова ситуация сейчас?
До сих пор публично были объявлены два потенциальных кандидата на пост президента государства: действующий президент Левитс и основатель "Объединенного списка", архитектор и предприниматель Пиленс, кандидатуру которого "Объединенный список" уже официально выдвинул в среду. Левитса планировало выдвинуть Национальное объединение.
Ни один из двух упомянутых кандидатов до сих пор не получил убедительной поддержки в Сейме, но коалиция еще не достигла согласия в вопросе по кандидату, и премьер-министр Кришьянис Кариньш в среду допустил, что "Новое Единство" также может выдвинуть своего кандидата на пост президента.
Согласно позиции Левитса, коалиции следовало бы договориться о конкретном кандидате, иначе фактически сформируется коалиция, в которой один партнер по коалиции "создаст блок" с политическими силами, действующими не в интересах Латвии.
Выдвижение кандидатов на пост президента началось 9 мая и завершится в выходные. Выборы президента состоятся в Сейме 31 мая.
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