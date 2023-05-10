Левитс не будет баллотироваться на второй срок

Левитс обращает внимание на то, что в 2019 году он был избран на четыре года. Он подчеркивает, что все это время исполнял обязанности президента по совести. Принимая во внимание поддержку Нацобъединения и "Нового Единства", Левитс ранее выразил готовность баллотироваться и на второй срок, подчеркнув, что коалиция должна согласовать единого кандидата.

"Переизбрание на второй срок не является для меня самоцелью. Принимая во внимание фактически формирующуюся в настоящее время коалицию с прокремлевски ориентированными и связанными с олигархами политическими силами, я принял решение не участвовать в президентских выборах 31 мая", - сказал действующий президент.

Левитс призывает и другого кандидата, которого поддерживает партнер по коалиции, - основателя "Объединенного списка" Улдиса Пиленса - действовать аналогичным образом. По мнению президента, это позволит нынешней коалиции согласовать единого кандидата на пост президента в интересах Латвийского государства.

Левитс благодарит за поддержку Нацобъединение, "Новое Единство" и всех своих соратников, имеющих схожие взгляды на национальные фундаментальные ценности Латвии и политическое место нашей страны в Европе.

Президент обращает внимание на то, что он всегда выступал за латвийскую и ориентированную на Запад Латвию, за ценности, определенные в ведении к Конституции, принятие которого он инициировал в 2014 году.