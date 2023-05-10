Видео ⟩ В Кенгарагсе мужчина лег загорать голышом вблизи детского сада

Местом, где можно позагорать, мужчина годами выбирал лужайку у забора рижского приюта на улице Маскавас. Всего в десяти метрах от этого места находится дошкольное образовательное учреждение и многоэтажки.

Сообщается, что за отдыхающим также следили несколько мальчиков, спрятавшись в кустах. Заметив это, одна из прохожих и обратилась в полицию. После приезда правоохранителей, мужчина сразу оделся, однако выразил недовольство, т.к., по его словам, просто загорал.

Как сообщает представитель Рижской муниципальной полиции Том Садовскис, с наступлением теплой погоды в муниципальную полицию каждый год регулярно поступают звонки о том, как люди загорают в неуместном виде или преднамеренно раздеваются на глазах у других.

Представитель полиции напоминает, что штраф за такое поведение может составить вплоть до 500 евро. В свою очередь, если раздевание произошло на глазах у детей, это считается сексуальным преступлением, и в таком случае возбуждается уголовное дело. Именно это и произошло с мужчиной.

Представитель Государственной полиции Элина Приедите сообщает: "В Рижском Латгальском отделении полиции возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В настоящее время задержанный мужчина находится в изоляторе. Стоит отметить, что это не первый случай, когда он попадает в поле зрения полиции. Ранее он в полуголом виде удовлетворял свои естественные потребности в общественном месте, за что и привлекался к административной ответственности".

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)