Слухи: кандидатом в президенты от "Нового Единства" может стать Ринкевич

Коалиционная партия "Новое Единство" не исключает возможности выдвижения своего кандидата на пост президента, заявил политик партии Рихард Козловскис. В кулуарах говорят, что им может стать министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
"Понятно, что у следующего президента должна быть четкая позиция против вторжения России в Украину, а также четкий внешнеполитический опыт, представляющий интересы Латвии", - сказал LTV депутат от "Нового Единства" (НЕ) Эдмунд Юревиц.
На вопрос, фигурировало ли имя Ринкевича в переговорах о следующем президенте, депутат ответил, что министр был бы достойным кандидатом в президенты.
С другой стороны, Козловскис подчеркивает, что желательно, чтобы коалиция согласовала единого кандидата на пост президента. Комментируя решение президента Левитса не баллотироваться на второй срок, Козловскис отметил, что, причина у Левитса была такой же, как у многих кандидатов в прошлом - недостаток голосов.
НЕ примет решение о своих действиях в ближайшие дни, учитывая, что крайний срок объявления кандидата в президенты заканчивается в субботу, 13 мая. Как и премьер-министр Кришьянис Кариньш, Козловскис также заявил, что не исключает возможности того, что НЕ может выдвинуть на пост президента своего кандидата.
Политик указал, что есть несколько уважаемых возможных кандидатов, которые зарекомендовали себя в международной деятельности и имеют четкую позицию по вопросам безопасности, что особенно важно в условиях, когда Россия воюет с Украиной.
Как сообщалось, в своем заявлении о решении не баллотироваться на второй срок, Левитс констатирует, что в настоящее время коалиция по вопросу о президенте разделилась. Его кандидатуру поддержали Национальное объединение (НО) и НЕ, а "Объединенный список" (ОС) и оппозиционная "Латвия на первом месте" выразили поддержку другой кандидатуре.
Свое решение Левитс мотивирует тем, что не хочет, чтобы в таком важном вопросе, как выборы президента, решающее слово могли иметь прокремлевские и олигархические круги.
Как сообщалось, в среду, 10 мая, ОС выдвинул на пост президента кандидатуру бизнесмена, основателя партийного объединения Улдиса Пиленаса. "Прогрессивные" планирует объявить своего кандидата завтра, 11 мая.
Выдвижение кандидатов на пост президента началось 9 мая и завершится в выходные. Выборы президента состоятся в Сейме 31 мая.
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