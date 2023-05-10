Слухи: кандидатом в президенты от "Нового Единства" может стать Ринкевич

"Понятно, что у следующего президента должна быть четкая позиция против вторжения России в Украину, а также четкий внешнеполитический опыт, представляющий интересы Латвии", - сказал LTV депутат от "Нового Единства" (НЕ) Эдмунд Юревиц.

На вопрос, фигурировало ли имя Ринкевича в переговорах о следующем президенте, депутат ответил, что министр был бы достойным кандидатом в президенты.

С другой стороны, Козловскис подчеркивает, что желательно, чтобы коалиция согласовала единого кандидата на пост президента. Комментируя решение президента Левитса не баллотироваться на второй срок, Козловскис отметил, что, причина у Левитса была такой же, как у многих кандидатов в прошлом - недостаток голосов.

НЕ примет решение о своих действиях в ближайшие дни, учитывая, что крайний срок объявления кандидата в президенты заканчивается в субботу, 13 мая. Как и премьер-министр Кришьянис Кариньш, Козловскис также заявил, что не исключает возможности того, что НЕ может выдвинуть на пост президента своего кандидата.