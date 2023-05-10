В четверг воздух прогреется до +22 градусов

Будет дуть слабый ветер, на побережье ожидается дневной бриз - ветер будет дуть с моря, сообщает агентство LETA.

Погода будет сухой и слнечной, ожидается лишь небольшая облачность.

В Риге солнце прогреет воздух до +21 градуса, будет дуть слабый ветер, осадков синоптики не прогнозируют.