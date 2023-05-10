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В четверг воздух прогреется до +22 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Весна. Иллюстративное фото.
Весна. Иллюстративное фото. Фото: sergei kochetov/Shutterstock

Днем в четверг температура воздуха в Латвии повысится до +19... +22 градусов, чуть прохладнее будет на побережье, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый ветер, на побережье ожидается дневной бриз - ветер будет дуть с моря, сообщает агентство LETA.

Погода будет сухой и слнечной, ожидается лишь небольшая облачность.

В Риге солнце прогреет воздух до +21 градуса, будет дуть слабый ветер, осадков синоптики не прогнозируют.

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