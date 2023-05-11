Российская ракета в глубоком тылу у Польши. Новые подробности инцидента

Но уже 28 апреля польские власти признали, что ракета может быть и российской и что она прилетела под Быдгощ еще в прошлом году.

Заявление о возможной связи находки с декабрьским инцидентом сделал премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Во время этого инцидента F-35 и наши собственные самолеты были подняты для отслеживания траектории этого объекта, этой ракеты, которая находилась над территорией Республики Польши", - сказал премьер.

Позже начальник Оперативного командования вооруженных сил Польши генерал-лейтенант Томаш Пиотровский назвал точную дату декабрьского инцидента: 16 декабря.

В этот день Россия нанесла один из самых массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре: было выпущено 76 ракет, 60 из которых украинские зенитчики, как они утверждают, сбили. В некоторых городах и областях, однако, электричество на время отключилось полностью.

В апреле польская Gazeta Wyborcza писала, что проанализировала найденные под Быдгощем обломки и показала их экспертам.

Во-первых, коррозия на них говорила о том, что обломки пролежали на земле уже довольно долго.

Во-вторых, на то, что речь может идти о российской ракете, по данным газеты, указывал специфический запах авиационного горючего.

Версия о том, что под Быдгощем найдена российская ракета, причем такая, которая может нести ядерный заряд, вызвала в Польше много вопросов к властям.

Первый из этих вопросов: почему ракете дали пролететь такое расстояние? От места падения до украинской границы - более 500 км, до белорусской - более 400 км, до Калининградской области России - 300 км.

"Правительству стало известно, что российская ракета пролетела две трети Польши. Ключевой вопрос таков: почему эта ракета смогла пролететь сотни километров, почему ее просто не сбили? И почему не отследили до самой точки падения?" - сказал в интервью Gazeta Wyborcza бывший министр обороны Польши Радослав Сикорский.