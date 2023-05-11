Фото, видео ⟩ "С больным народом экономику не вылечишь": акция протеста медиков у Сейма

Участники подготовили плакаты с надписями "С больным народом экономику не вылечишь", "Гроб или чемодан", "Здоровье - право человека".

У входа в Сейм разместили свечи.

Президент Латвийской ассоциации молодых врачей Латвии Артур Шилов заявил на пикете, что "сегодня до вечера умрут 79 человек. 13 смертей можно было бы предотвратить, если бы была качественная медицина". Затем участники акции провели минуту молчания.

За происходящим следят стражи порядка.

Напомним, доступ к медицинским услугам во время акции протеста не будет ограничен. Шилов сообщил, что согласно договоренности с больницами тем медикам, у которых есть возможность скорректировать свой рабочий график, не будет отказано в праве на участие в акции в течение одного-двух часов при условии, что это не повлияет на доступность услуг.