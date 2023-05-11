Фото, видео ⟩ "С больным народом экономику не вылечишь": акция протеста медиков у Сейма

Утром в четверг протест медиков у здания Сейма собрал несколько сотен участников.
Участники подготовили плакаты с надписями "С больным народом экономику не вылечишь", "Гроб или чемодан", "Здоровье - право человека".
У входа в Сейм разместили свечи.
Президент Латвийской ассоциации молодых врачей Латвии Артур Шилов заявил на пикете, что "сегодня до вечера умрут 79 человек. 13 смертей можно было бы предотвратить, если бы была качественная медицина". Затем участники акции провели минуту молчания.
За происходящим следят стражи порядка.
Напомним, доступ к медицинским услугам во время акции протеста не будет ограничен. Шилов сообщил, что согласно договоренности с больницами тем медикам, у которых есть возможность скорректировать свой рабочий график, не будет отказано в праве на участие в акции в течение одного-двух часов при условии, что это не повлияет на доступность услуг.
"Мы видим, что после пандемии Covid-19 и всех этих лет и с учетом того, что сейчас ничего не изменилось, очереди [на медицинские услуги] всегда длинные. Было бы не совсем этично по отношению к пациентам, если бы мы еще больше все ограничили", - считает Шилов.
Медики могут дойти до забастовки осенью
Не получив поддержку политиков в вопросе увеличения бюджета здравоохранения, медики могут решиться на забастовку осенью, заявил Латвийскому радио президент Латвийской ассоциации молодых врачей Артур Шилов.
Сегодня же протестующие призывают Сейм и правительство срочно найти решения, чтобы в рамках бюджета этого года расходы на здравоохранение были увеличены до 12% от расходов государственного бюджета, что составляет дополнительно около 140 млн евро.
Они также призывают увеличить финансирование здравоохранения в соответствии с руководящими принципами общественного здравоохранения в рамках бюджета следующего года, выделив дополнительно около 310 млн евро, уменьшить растущие доплаты пациентов и очереди за медицинскими услугами.
По словам Шилова, "премьер три года нас игнорировал", и сейчас ему непонятно, почему политики так медленно рассматривают эти вопросы.
В зависимости от решений политиков в ближайшие недели медицинские организации примут решение о дальнейших действиях, сказал Шилов, допустив, что осенью возможна забастовка, а в июне - новые акции протеста.
Как сообщалось, несколько латвийских организаций пациентов и ассоциаций, представляющих медицинских работников, направили открытое письмо высшим должностным лицам страны с требованием выполнить ранее взятые на себя обязательства и обещания в отношении финансирования здравоохранения, сообщили в ассоциации.
Президент Латвийской ассоциации врачей Илзе Айзсилниеце подчеркнула, что если правительство не прислушается к протестующим и в бюджете следующего года фактических и реальных денег на здравоохранение будет меньше, то осенью будет проведена более масштабная забастовка.
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