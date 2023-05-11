Политолог назвал действия Левитса политически неадекватными по отношению к "Новому Единству"

"Это привело к тому, что Левитс в самые сложные моменты своей деятельности все время смотрел коалиции в рот и действиями президента обслуживал коалицию, а не стоял над политики и не представлял интересы общества всей Латвии. Это закончилось плохо - низкие рейтинги, нехватка доверия. Таких ошибок допускать нельзя! Президент должен быть поддержан более широко, не только коалицией", - отметил политолог.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш не исключил, что "Новое Единство" может выдвинуть на должность президента свою кандидатуру. Раевский отметил, что сейчас Левитс, отзывая свою кандидатуру, развязал "Новому Единству" руки куда сильнее, чем кому-либо другому.

Руки "Нового Единства" были связаны из-за двусторонних отношений между премьером и первым лицом государства, а также из-за того, что Левитс всегда был ярым сторонником как "Нового Единства", так и руководства премьера.

По мнению политолога, "Новое Единство" хорошо понимает, что не может полностью отказаться от Левитса, но особо комфортно с нынешним президентом не было. Решение Левитса развязывает "Новому Единству" руки - теперь это означает сделать пару шагов назад. Если до заявления Левитса казалось, что достигнут политический консенсус, что первый круг выборов президента будет списан, и было ощущение, что политическая элита смирилась с тем, что в первом круге президент выбран не будет, а реальными кандидаты появятся во втором туре, то теперь действия Левитса ситуацию изменили - президента могут выбрать и в первом круге, заявил политолог.

"Игра меняется, и мы можем надеяться, что будет найден кандидат в президенты, который уже в первом круге наберет 51 голос", - сказал Раевский.

Напомним, президент Эгил Левитс все же принял решение не баллотироваться на второй срок на посту президента.

В распространенном канцелярией заявлении Левитс отметил, что в настоящее время в вопросе о президенте мнения в коалиции разделились. Национальное объединение и "Новое Единство" поддержали его кандидатуру, а "Объединенный список" и оппозиционная "Латвия на первом месте" поддерживают другого кандидата.