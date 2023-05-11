Политолог назвал действия Левитса политически неадекватными по отношению к "Новому Единству"

Действия нынешнего президента Эгила Левитса, отозвавшего свою кандидатуру на второй срок на этой должности, являются политически неадекватными по отношению к "Новому Единству", заявил политолог и специалист в области общественных отношений Филипп Раевский, сообщает агентство LETA.
Политолог отметил, что он не хотел бы быть на месте "Нового Единства" и Национального объединения, которым в этой ситуации придется объясняться перед своими избирателями. "Новое Единство" анализировало кандидатуру Левитса, консультировалось с ним, затем публично обязалось подержать его со всеми минусами и недостатками Левитса в плане рейтинга.
Президент в своем сообщении призывал и второго поддержанного коалицией кандидата - основателя "Объединенного списка", архитектора и предпринимателя Улдиса Пиленса - поступить так же и отказаться от выдвижения.
Политолог пояснил, что такой нарратив не корректен. Это было бы к месту, если бы в оппозиции была только "Стабильности!", которая является маргинальной силой и своей деятельностью политически опасна для Латвии.
"В оппозиции присутствуют разные силы, например, Союз зеленых и крестьян, который является серьезной политической партией. Кроме того, в оппозиции и "Прогрессивные" - молодая партия со своими недостатками, однако не думаю, что на партию можно поставить печать, что она является антигосударственной, прокремлевской, как ранее высказывался Левитс", - сказал Раевский.
По мнению политолога, в такой ситуации не корректно судить, что только коалиция и только кандидат от коалиции - тот, кто действительно нужен Латвии. Совсем наоборот - Раевский указывает на полученный урок, в частности, Левитс был первым избранным коалицией президентом в новейшей истории Латвии. Ранее ни одного президента не избирали только голосами коалиции.
"Это привело к тому, что Левитс в самые сложные моменты своей деятельности все время смотрел коалиции в рот и действиями президента обслуживал коалицию, а не стоял над политики и не представлял интересы общества всей Латвии. Это закончилось плохо - низкие рейтинги, нехватка доверия. Таких ошибок допускать нельзя! Президент должен быть поддержан более широко, не только коалицией", - отметил политолог.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш не исключил, что "Новое Единство" может выдвинуть на должность президента свою кандидатуру. Раевский отметил, что сейчас Левитс, отзывая свою кандидатуру, развязал "Новому Единству" руки куда сильнее, чем кому-либо другому.
Руки "Нового Единства" были связаны из-за двусторонних отношений между премьером и первым лицом государства, а также из-за того, что Левитс всегда был ярым сторонником как "Нового Единства", так и руководства премьера.
По мнению политолога, "Новое Единство" хорошо понимает, что не может полностью отказаться от Левитса, но особо комфортно с нынешним президентом не было. Решение Левитса развязывает "Новому Единству" руки - теперь это означает сделать пару шагов назад. Если до заявления Левитса казалось, что достигнут политический консенсус, что первый круг выборов президента будет списан, и было ощущение, что политическая элита смирилась с тем, что в первом круге президент выбран не будет, а реальными кандидаты появятся во втором туре, то теперь действия Левитса ситуацию изменили - президента могут выбрать и в первом круге, заявил политолог.
"Игра меняется, и мы можем надеяться, что будет найден кандидат в президенты, который уже в первом круге наберет 51 голос", - сказал Раевский.
Напомним, президент Эгил Левитс все же принял решение не баллотироваться на второй срок на посту президента.
В распространенном канцелярией заявлении Левитс отметил, что в настоящее время в вопросе о президенте мнения в коалиции разделились. Национальное объединение и "Новое Единство" поддержали его кандидатуру, а "Объединенный список" и оппозиционная "Латвия на первом месте" поддерживают другого кандидата.
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