Липину интересно ⟩ Левитс - всё. Почему, что дальше и кто будет президентом?

Теперь же у "Нового Единства" есть возможность предложить в качестве кандидата кого-то менее правых взглядов. И Нацобъединение не сможет отказаться: из других вариантов - Пиленс и кандидат "Прогрессивных" - вряд ли кто-то устроит Нацобъединение.

Зато у этого кандидата больше возможностей понравиться тем же "Прогрессивным" в тот момент, когда вылетит их кандидат, кем бы он или она ни были (почему я не верю в "Прогрессивного" кандидата, расскажу чуть ниже). А там, глядишь, и удастся кого-то переманить.

Такое развитие событий, кстати, весьма ослабляет политические показатели "Нацобъединения". Они больше не ведут за собой, им придется следовать за "Новым Единством".

И нового кандидата предлагать нет смысла - больше никто в Сейме их не поддержит, а 13 голосов - это меньше 15 голосов "Объединенного списка" и 26 голосов "Нового Единства". Уж лучше сразу присоединиться к потенциальным победителям.

Прогнозы

Итак, давайте же вплотную займемся прогнозами. На данный момент у нас три гарантированных кандидата - Улдис Пиленс, некто от "Нового Единства" и некто от "Прогрессивных".

Будут ли еще кандидаты? Вряд ли. На подачу кандидатур осталось всего три дня (до 13 мая), а со стороны "Латвии на первом месте", "Стабильности!" и СЗК никаких движений в эту сторону все это время не было.

Каждый депутат выбирает одного кандидата из списка. Если после первого голосования никто не набрал больше 50 голосов, оно проводится снова - с тем же списком участников. После второго голосования (если все еще никто не набрал более 50 голосов) из списка убирается кандидат с наименьшим числом "за", после чего цикл продолжается.

Если в конце остается два кандидата, ни один из которых не получил больше 50 голосов (как, например, было в 2015 году), то из списка вычеркивается менее популярный кандидат и депутаты Сейма голосуют за или против единственного оставшегося представителя. Если и в этом случае кандидат не набирает более 50 голосов "за", то согласно закону выборы нужно организовать заново, с абсолютно новыми кандидатами.