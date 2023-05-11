Липину интересно ⟩ Левитс - всё. Почему, что дальше и кто будет президентом?

Как гром среди ясного неба - Эгил Левитс не будет баллотироваться на пост президента Латвии. И это при том, что о его выдвижении Нацобъединение объявило первым. Что это значит и чего ожидать - об этом и будет статья.
Краткая сводка
Вообще еще достаточно давно Левитс, комментируя свое возможное выдвижение на второй срок, намекал, что не собирается вступать в "заранее проигранное сражение". В переводе это значило: ему нужна была гарантированная поддержка большинства, чтобы победить.
Но в этот раз его были готовы поддержать лишь две политические силы - "Новое Единство" и Нацобъединение. "Объединенный список" выждал внушительную паузу и назвал своего кандидата - Улдиса Пиленса.
О поддержке Пиленса сразу заявил Айнарс Шлесерс ("Латвия на первом месте"), да и Алексей Росликов ("Стабильности!") сказал, что готов отдать свой голос за него.
Союз зеленых и крестьян (СЗК) отмалчивался, но исторически был ближе "Объединенному списку", поэтому на их поддержку Левитс вряд ли мог рассчитывать.
В итоге даже вместе с "Прогрессивными" Левитс не мог бы набрать больше 49 голосов (26 от "Нового Единства", 13 от Нацобъединения, 10 от "Прогрессивных"). А там и "Прогрессивные" заявили о том, что будут выдвигать своего кандидата.
Кроме того, оказалось, что рейтинги Левитса - самые низкие в истории президентов Латвии.
Нацобъединение пыталось говорить про то, что им и не нужны голоса "прокремлевских" партий. Но внезапно оказалось, что без "прокремлевских" партий (а в их стан некоторые особо ярые деятели умудрялись причислять даже "Прогрессивных") голосов совсем не хватает.
Левитс же глубоко сожалел о "трещине" в коалиции - раз уж они не могут выбрать одного кандидата.
"Новое Единство" задумалось, и уже 10 мая лидер партии и премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что "нельзя исключать, что "Новое Единство" тоже предложит своего кандидата".
В итоге Левитс отказался баллотироваться на второй срок.
А что случилось?
Итак, что же произошло с 17 апреля (когда Нацобъединение объявило о повторном выдвижении Левитса) по 10 мая (когда тот все-таки от этого отказался)?
Очевидно, что Нацобъединение, "Новое Единство" и Эгил Левитс поняли, что договориться ни с кем не удастся, а значит - велика вероятность поражения на выборах.
Примечательны две вещи. Во-первых, об отказе баллотироваться объявил сам Левитс. Это важно - так лицо сохранил и сам Левитс (вроде как сам решил не участвовать), и Нацобъединение (можно идти единым фронтом с "Новым Единством", а не присоединяться к ним после поражения Левитса в одном из туров).
Во-вторых, нового кандидата от дуэта "Новое Единство" и Нацобъединение выдвигают именно первые. Которые все же к европейским ценностям находятся куда ближе.
Левитс не скрывал своих симпатий Нацобъединению еще со времен авторства преамбулы. В том числе и тем, что делил голоса депутатов на "правильных" (которые за западную и латышскую Латвию) и всех остальных. На контрасте с Пиленсом - показательно.
Теперь же у "Нового Единства" есть возможность предложить в качестве кандидата кого-то менее правых взглядов. И Нацобъединение не сможет отказаться: из других вариантов - Пиленс и кандидат "Прогрессивных" - вряд ли кто-то устроит Нацобъединение.
Зато у этого кандидата больше возможностей понравиться тем же "Прогрессивным" в тот момент, когда вылетит их кандидат, кем бы он или она ни были (почему я не верю в "Прогрессивного" кандидата, расскажу чуть ниже). А там, глядишь, и удастся кого-то переманить.
Такое развитие событий, кстати, весьма ослабляет политические показатели "Нацобъединения". Они больше не ведут за собой, им придется следовать за "Новым Единством".
И нового кандидата предлагать нет смысла - больше никто в Сейме их не поддержит, а 13 голосов - это меньше 15 голосов "Объединенного списка" и 26 голосов "Нового Единства". Уж лучше сразу присоединиться к потенциальным победителям.
Прогнозы
Итак, давайте же вплотную займемся прогнозами. На данный момент у нас три гарантированных кандидата - Улдис Пиленс, некто от "Нового Единства" и некто от "Прогрессивных".
Будут ли еще кандидаты? Вряд ли. На подачу кандидатур осталось всего три дня (до 13 мая), а со стороны "Латвии на первом месте", "Стабильности!" и СЗК никаких движений в эту сторону все это время не было.
Для начала напомню, как проводятся выборы президента.
Каждый депутат выбирает одного кандидата из списка. Если после первого голосования никто не набрал больше 50 голосов, оно проводится снова - с тем же списком участников. После второго голосования (если все еще никто не набрал более 50 голосов) из списка убирается кандидат с наименьшим числом "за", после чего цикл продолжается.
Если в конце остается два кандидата, ни один из которых не получил больше 50 голосов (как, например, было в 2015 году), то из списка вычеркивается менее популярный кандидат и депутаты Сейма голосуют за или против единственного оставшегося представителя. Если и в этом случае кандидат не набирает более 50 голосов "за", то согласно закону выборы нужно организовать заново, с абсолютно новыми кандидатами.
Как я и писал, уверен, что кандидат "Прогрессивных" слетит первым. Ведь, по их собственным словам, этот человек должен среди прочего поддерживать закон о партнерских отношениях. А в нынешнем Сейме единственные, кто был бы готов на это пойти - это "Новое Единство". Но у них будет свой кандидат.
Так что кандидат "Прогрессивных" получит 10 голосов, они покажут свою принципиальность, а потом присоединятся к другому варианту.
И вот: Пиленс или кандидат от "Нового Единства".
"Стабильности!" (10 голосов) и "Латвия на первом месте" (9 голосов) ни за что не будут голосовать за представителя коалиции. Значит, эти 19 голосов идут Пиленсу. Вместе с 15 депутатами "Объединенного списка" - 34 голоса.
Нацобъединение очевидно поддержит "Новое Единство" - 39 голосов.
Остаются неучтенными: "Прогрессивные" (10 голосов), СЗК (16 голосов) и беспартийная Глория Гревцова.
И вот тут начинается очень интересная история.
Если СЗК голосует за кандидата от "Нового Единства", то все просто - он победил.
В ином случае Пиленс получает ровно 50 голосов. Дальше предположим, что "Прогрессивные" проголосуют за кандидата от "Нового Единства" (а это вполне возможно, так как Пиленс никакие законы о партнерских отношениях принимать не собирается). И к ним присоединяется Гревцова, которая во славу хаоса хочет посмотреть на счет 50-50 (ну, или принципиально голосует не так, как Росликов).
И вдруг оказывается, что в законах Латвии не прописана ситуация ничьей. Но теоретически это значит, что никому не удалось получить больше 50 голосов, что требуется законом Латвии. А значит, смотрим выше: "выборы нужно организовать заново, с абсолютно новыми кандидатами".
В общем, в ближайшее время нас ждет удивительная борьба за голоса "Прогрессивных" и СЗК (к Гревцовой я бы на месте коалиционных депутатов не совался - она же все в TikTok расскажет, громкая история получится).
Или же будут попытки найти слабые звенья в "Объединенном списке" или "Новом Единстве". Ведь достаточно всего одного голоса, чтобы чаша весов упала на одну из сторон.
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Примечательно, что во всех этих прогнозах не так уж и важно, кого именно выдвинет "Новое Единство". Этому человеку просто нужно быть достаточно европейским для "Прогрессивных" и достаточно латышским для Нацобъединения.
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, евродепутат Валдис Домбровскис, да даже мэр Риги Мартиньш Стакис - все это возможные варианты.
Всех кандидатов в президенты Латвии мы узнаем уже на этой неделе, а дальше нужно будет следить за сообщениями от остальных политических сил. В любом случае нынешние президентские выборы проходят в куда более конкурентной среде, чем предыдущие. И уже это радует.
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