Не зарегистрировала э-талон: в Риге контролер оштрафовала школьницу; родители удивлены

По дороге на занятия по танцам дочь Илуты в троллейбусе не зарегистрировала э-талон. Когда к ней подошла контролер, девочка нашла э-талон в сумке, показала его и попросила разрешить зарегистрировать поездку, однако сотрудница Rīgas satiksme была непреклонна.

Несмотря на то, что поездка в общественном транспорте для девочки как школьницы должна быть бесплатной, контролер не разрешила исправить ошибку и зарегистрировать поездку.

16-летнюю ученицу оштрафовали на символические три евро. Илута отмечает, что история не о размере штрафа, а о сути - наказывать ребенка за то, что он получает оплаченную услугу.

Представитель муниципального предприятия указала, что детей начиная с 14 лет можно без проблем высаживать из транспортного средства. Если бы дочь Илуты была на пару лет младше, хватило бы просто погрозить пальцем, однако 16-летний подросток уже должен осознавать последствия своих действий.

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