Предупреждают о сети агентов Кремля в Латвии

В Сейм обратилась организация, объединяющая политических беженцев из государства-агрессора, в результате чего 10 мая эту систему обсудили в правительстве. Прозвучали предупреждения о по-прежнему существующей в Латвии сети агентов Кремля.

Повестка дня парламентского комитета по иностранным делам 10 мая включала вопросы обхода санкций, роли в этом проживающих в Латвии российских граждан, а также порядок и контроль выдачи так называемых гуманитарных виз и видов на жительство.

Ассоциация содействия развитию российского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов считает, что

санкции должны быть введены также в отношении учреждений или лиц, причастных к преступлениям Кремля, совершенным еще до аннексии Крыма в 2014 году.

В заключение организация также перечислила различных лиц и организации, которые считает сетью агентов влияния Кремля в Латвии, подробно описав связи с Кремлем и Латвией Алексея Голубовича и Геннадия Бурцева.

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