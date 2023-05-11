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Два продукта, которые у всех в Европе ассоциируются с Латвией. Догадались, о каких речь?

rus.tvnet.lv
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9 мая отмечался День Европы. В честь этого события онлайн-энциклопедия еды и вкуса TasteAtlas опубликовала на своей странице в Facebook изображение карты Европы, на которой изображены особые блюда каждой страны. Что изображено на контуре Латвии?

Портал, который позиционирует себя как энциклопедия вкусов, атлас традиционных блюд мира, местных ингредиентов и аутентичных ресторанов, опубликовал карту под названием "Лучшие европейские блюда", чтобы поздравить Европу.

На контуре Латвии выделены два продукта: серый горох и Янов сыр. 

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