Государственная полиция. Иллюстративное фото
Государственная полиция. Иллюстративное фото Фото: Valsts policija

Без вести пропавшая Дарья найдена живой и здоровой!

Полиция благодарит общественность за участие в поисках девочки.

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