RUS TVNETНовостиКриминал и ЧПБез вести пропавшая несовершеннолетняя Дарья найденаrus.tvnet.lv11 мая 2023, 14:25Facebook Messenger Telegram WhatsappComments Государственная полиция. Иллюстративное фото Фото: Valsts policijaБез вести пропавшая Дарья найдена живой и здоровой!Полиция благодарит общественность за участие в поисках девочки.RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!Facebook Messenger Telegram WhatsappComments Ключевые словаполициядетипоиск людейполиция ищетPекомендуем