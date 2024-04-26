Бывший сотрудник Apple призвал пользователей iPhone избавиться от пары вредных привычек

Он указал, что телефоны сейчас разрабатываются так, чтобы они почти всегда были включены, поэтому он говорит, что выключать его и перезагружать нужно только в случае, если iPhone не реагирует или отдельные программы ведут себя странно.

Кроме того, он напомнил, что, отправляясь спать, iPhone во время зарядки не стоит класть под подушку или рядом с ней - это может вызвать перегрев.

Морган также указал, что регулярные перегрев телефона ухудшает работу его аккумулятора.

Однако особенно Морган отметил, что есть люди, которые имеют свойство ходить с телефоном в душ. Несмотря на то, что у последних моделей iPhone обеспечена водоустойчивость, Морган утверждает, что ходить в душ с телефоном в любом случае не является хорошей идеей.

С ходом времени небольшое количество влаги может попасть внутрь телефона, повредив его.

Еще одна проблема связана с перегревом телефона, так как, держа телефон в особенно горячем душе он легко может быстро перегреться.

Возвращаясь к вопросу о здоровье аккумулятора, он напоминает - нужно избегать заряда телефона до 100%, так как это поможет немного продлить срок службы аккумулятора.

В конце концов, Морган отметил, что людям нужно помнить об использовании AirDrop всегда, где это возможно - эта файлообменная система очень проста, однако часто люди вместо нее используют мессенджеры.

Если при помощи мессенджеров отсылались большие фотографии или файлы, они могут сохраниться в папке приложений, что не имеет смысла, и будут занимать слишком много места, в свою очередь при использовании AirDrop такой дублирования не происходит.

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