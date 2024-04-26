Бывший сотрудник Apple призвал пользователей iPhone избавиться от пары вредных привычек

Миллионы человек по всему миру без проблем используют телефоны iPhone, однако есть привычки, которые могут серьезно повредить любой смартфон от Apple. Бывший сотрудник технологического предприятия и пользователь TikTok Тайлер Моган одним из своих видео привлек внимание пользователей iPhone.
Он указал, что телефоны сейчас разрабатываются так, чтобы они почти всегда были включены, поэтому он говорит, что выключать его и перезагружать нужно только в случае, если iPhone не реагирует или отдельные программы ведут себя странно.
Кроме того, он напомнил, что, отправляясь спать, iPhone во время зарядки не стоит класть под подушку или рядом с ней - это может вызвать перегрев.
Морган также указал, что регулярные перегрев телефона ухудшает работу его аккумулятора.
Однако особенно Морган отметил, что есть люди, которые имеют свойство ходить с телефоном в душ. Несмотря на то, что у последних моделей iPhone обеспечена водоустойчивость, Морган утверждает, что ходить в душ с телефоном в любом случае не является хорошей идеей.
С ходом времени небольшое количество влаги может попасть внутрь телефона, повредив его.
Еще одна проблема связана с перегревом телефона, так как, держа телефон в особенно горячем душе он легко может быстро перегреться.
Возвращаясь к вопросу о здоровье аккумулятора, он напоминает - нужно избегать заряда телефона до 100%, так как это поможет немного продлить срок службы аккумулятора.
В конце концов, Морган отметил, что людям нужно помнить об использовании AirDrop всегда, где это возможно - эта файлообменная система очень проста, однако часто люди вместо нее используют мессенджеры.
Если при помощи мессенджеров отсылались большие фотографии или файлы, они могут сохраниться в папке приложений, что не имеет смысла, и будут занимать слишком много места, в свою очередь при использовании AirDrop такой дублирования не происходит.
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