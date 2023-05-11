В Цесисе на Галкина раскуплены все билеты. Артист сделал обращение

"Здравствуйте, дорогие друзья. Здесь у нас в Израиле отличная погода. Ворона подтвердила", - начал свое обращение артист.

Максим поспешил напомнить подписчикам, что в августе он приедет с концертами в Литву и Латвию. Артист выступит в Цесисе, Рое, Лиепае, Даугавпилсе, Резекне и Юрмале.

На его концерты в Рое, Резекне и Цесисе уже раскуплены все билеты, а потому Галкин сообщил о дополнительной дате в Цесисе - 3 августа.

Напомним, что 6 и 7 августа артист выступит в Юрмале, 10 августа - в Даугавпилсе, а 11 августа - в Лиепае.

"С нетерпением жду этих традиционных концертов", - подытожил Максим.

Галерея: Гости на концерте Максима Галкина