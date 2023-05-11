В Цесисе на Галкина раскуплены все билеты. Артист сделал обращение

В августе российский комик и шоумен Максим Галкин посетит с концертами Латвию. Билеты на его выступления стремительно раскупаются, а потому он обратился к своим поклонникам в Instagram-сторис.
"Здравствуйте, дорогие друзья. Здесь у нас в Израиле отличная погода. Ворона подтвердила", - начал свое обращение артист.
Максим поспешил напомнить подписчикам, что в августе он приедет с концертами в Литву и Латвию. Артист выступит в Цесисе, Рое, Лиепае, Даугавпилсе, Резекне и Юрмале.
На его концерты в Рое, Резекне и Цесисе уже раскуплены все билеты, а потому Галкин сообщил о дополнительной дате в Цесисе - 3 августа.
Напомним, что 6 и 7 августа артист выступит в Юрмале, 10 августа - в Даугавпилсе, а 11 августа - в Лиепае.
"С нетерпением жду этих традиционных концертов", - подытожил Максим.
Галерея: Гости на концерте Максима Галкина
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