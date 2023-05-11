Владимир Зеленский: "Украине нужно еще время для подготовки контрнаступления"

О поддержке со стороны США после выборов-2024

Президент Украины не допускает, что поддержка со стороны США ослабнет, даже если нынешний глава Белого дома Джо Байден не переизберется на второй срок.

По его словам, Конгресс США, состоящий из представителей обеих крупнейших американских партий, постоянно демонстрирует свою поддержку Украине.

Кроме того, Зеленский не исключает, что к моменту выборов в США в 2024 году Украина уже победит.

О военных возможностях России

По словам Зеленского, западные санкции бесспорно сказываются на российской оборонной промышленности.

Налицо истощение запасов ракет и нехватка артиллерии у России, считает украинский президент.

"У них еще много есть на складах, но мы уже видим, что они сократили количество ежедневных обстрелов в некоторых районах", - говорит украинский лидер.

При этом Москва нашла способы обходить некоторые ограничительные меры, и Зеленский призвал западных партнеров преследовать тех, кто помогает России обходить запреты.

Об атаке беспилотников на Кремль

Владимир Зеленский вновь отверг обвинения России в том, что Украина стоит за атакой беспилотников на Кремль, произошедшей на прошлой неделе.

Москва классифицирует ее как покушение на российского президента Владимира Путина.

По мнению Зеленского, это может быть провокацией, проведенной самой Россией, с целью получить лишнее оправдание нападению на Украину.

"Они постоянно ищут что-то, что звучало бы как оправдание, говоря: "Вы делаете это с нами, поэтому мы делаем это с вами", - сказал президент Зеленский. - Но это не сработало. Даже для их внутренней публики это не сработало. Даже их собственные пропагандисты в это не поверили. Потому что это выглядело очень, очень искусственно".

О "Евровидении"

На конкурсе "Евровидение" в прошлом году победила Украина и по правилам конкурса в этом году должна была принимать его у себя.

Но из-за войны право проведения "Евровидения-2023" перешло к Британии, занявшей в прошлом году второе место.

Конкурс проходит в Ливерпуле, уже состоялся первый полуфинал, финал пройдет 13 мая.

По словам Владимира Зеленского, он предпочел бы, чтобы конкурс проходил в стране, расположенной ближе к Украине, куда украинцам было бы проще приехать.

Но он выразил глубокое уважение Великобритании, назвав ее "удивительной страной".