Великобритания передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow

"Соединенное Королевство ранее заявляло, что предоставит Украине вооружения большой дальности, и теперь в поставки включены ракеты Storm Shadow. Британское правительство дало ясно понять, что делает это в ответ на преднамеренные удары России по гражданской инфраструктуре Украины, и это - пропорциональный ответ", - заявил CNN один из собеседников.

Удары по российским тылам

Крылатые ракеты Storm Shadow способны поражать цели в глубоком тылу оккупированной Россией части Восточной Украины. Один из источников сообщил CNN, что Киев заверил Великобританию в том, что будет применять эти ракеты только на суверенной территории Украины, а не в России. В то же время британские представители неоднократно заявляли, что Крым является суверенной украинской территорией, незаконно аннексированной Россией, отмечает американская телекомпания.

Другой источник телеканала - высокопоставленный американский чиновник - выразил мнение, что ракеты Storm Shadow "поменяют правила игры" и дадут Украине те возможности, о которых она просила почти с самого начала войны.