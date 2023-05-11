Лидер СЗК: с выходом Левитса из гонки "акции" Пиленса выросли

Бригманис подчеркнул, что в сложившейся ситуации "акции" Пиленса в процессе президентских выборов "котируются как очень высокие", учитывая, что голоса Национального объединения (НО) в настоящее время "свободны".

В этом контексте политик сослался на предыдущее публичное заявление депутата Сейма НО Александра Кирштейнса, из которого следует, что существует вероятность того, что НО поддержит кандидатуру Пиленса.

Бригманис также указал, что для Левитса не очень серьезно соглашаться баллотироваться в какой-то момент, а затем через короткое время объявить, что он все же не будет баллотироваться.

На вопрос о том, как повлияет на перспективы Пиленса выдвижение своей кандидатуры в президенты "Новым Единством", Бригманис заявил, что об этом можно будет судить позже.

Бригманис добавил также, что сбылось сказанное им о женщине-кандидате в президенты - "Прогрессивные" выдвинули на пост президента эксперта по публичному управлению Элину Пинто.