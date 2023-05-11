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"Прогрессивные" назвали своего кандидата на пост президента

rus.tvnet.lv/LETA
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Элина Пинто
Элина Пинто Фото: Paula Čurkste/LETA

Партия "Прогрессивные " выдвинет на пост президента эксперта по публичному управлению Элину Пинто, сообщил председатель фракции Каспар Бришкенс на пресс-конференции в четверг.

Пинто - активистка латышской диаспоры в Европе, семь лет возглавляла Европейскую латышскую ассоциацию. Работала в различных учреждениях Европейского союза и международных организациях.

С 2023 года Пинто является главой отдела коммуникации и партнерства в представительстве Европейской комиссии в Люксембурге. До этого она работала в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейской комиссии, Европейской службе внешних связей и Совете ЕС.

Пинто также была директором отдела в аппарате омбудсмена и советником нынешнего президента Эгила Левитса по вопросам современного государства и устойчивого развития.

Она получила степень магистра права в Латвийском университете, а также степень магистра прав человека и демократизации в Европейском межуниверситетском центре - Европейской магистратуре. Училась в Лондонской высшей школе экономики и Люксембургском университете.

С 2021 года участвует в движении исследователей, бизнесменов и профессионалов латышской диаспоры "Экономическое сотрудничество и инвестиции в Латвии" ("esiLV") и возглавляет аналитический центр профессионалов международных организаций.

В настоящее время на пост президента официально заявлена одна кандидатура - Улдис Пиленс из "Объединенного списка".

Вторым кандидатом был действующий президент Эгил Левитс, но он позднее свою кандидатуру отозвал.

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