"Новое Единство" объявило своего кандидата в президенты - это Ринкевич

Среди кандидатов на пост президента от этой партии были министр иностранных дел Эдгар Ринкевич , еврокомиссар Валдис Домбровскис и депутат Европейского парламента Сандра Калниете.

Согласно информации из архива агентства LETA, Ринкевич родился в 1973 году в Юрмале.

Политик окончил факультет истории и философии Латвийского университета (ЛУ), получил сертификат об изучении политических наук и международных отношений в Университете Гронингена, Нидерланды. Он также имеет две степени магистра политических наук Латвийского университета и Промышленного колледжа стратегии национальных ресурсов Университета национальной обороны США.

В 1990-е годы Ринкевич работал журналистом Латвийского радио по вопросам внешней политики и международных отношений, затем начал свою карьеру на различных должностях в Министерстве обороны, где с 1997 года занимал пост высшего должностного лица - госсекретаря Минобороны - более десяти лет.

С 2002 по 2003 год Ринкевич был заместителем главы латвийской делегации на переговорах о вступлении в НАТО, а с 2005 по январь 2007 года занимал должность главы Офиса организации встречи стран и правительств стран НАТО.

С октября 2008 года по июль 2011 года Ринкевич возглавлял канцелярию президента Валдиса Затлерса.

Когда Затлерс не был переизбран на второй президентский срок и занялся политикой, Ринкевич тоже занялся ею и в 2011 году стал министром иностранных дел правительства Валдиса Домбровскиса, в свою очередь в начале 2012 года он вступил в руководимую Затлерсом Партию реформ.

Ринкевич также сохранил пост министра иностранных дел в правительствах Лаймдоты Страуюмы, Мариса Кучинскиса, а теперь и в обоих правительствах Кариньша.

Весной 2014 года Ринкевич вступил в партию "Единство". На выборах в 14-й Сейм 2022 года он был избран в парламент по списку "Нового Единства".

Ринкевич является кавалером ордена Трех звезд, командором Большого креста ордена Виестура, а также удостоен высоких наград НАТО и ряда зарубежных стран-союзников Латвии.