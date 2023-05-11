"Новое Единство" объявило своего кандидата в президенты - это Ринкевич

"Новое Единство" решило выдвинуть на пост президента Латвии кандидатуру многолетнего министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, заявили на пресс-конференции представители объединения партий.
Среди кандидатов на пост президента от этой партии были министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, еврокомиссар Валдис Домбровскис и депутат Европейского парламента Сандра Калниете.
Согласно информации из архива агентства LETA, Ринкевич родился в 1973 году в Юрмале.
Политик окончил факультет истории и философии Латвийского университета (ЛУ), получил сертификат об изучении политических наук и международных отношений в Университете Гронингена, Нидерланды. Он также имеет две степени магистра политических наук Латвийского университета и Промышленного колледжа стратегии национальных ресурсов Университета национальной обороны США.
В 1990-е годы Ринкевич работал журналистом Латвийского радио по вопросам внешней политики и международных отношений, затем начал свою карьеру на различных должностях в Министерстве обороны, где с 1997 года занимал пост высшего должностного лица - госсекретаря Минобороны - более десяти лет.
С 2002 по 2003 год Ринкевич был заместителем главы латвийской делегации на переговорах о вступлении в НАТО, а с 2005 по январь 2007 года занимал должность главы Офиса организации встречи стран и правительств стран НАТО.
С октября 2008 года по июль 2011 года Ринкевич возглавлял канцелярию президента Валдиса Затлерса.
Когда Затлерс не был переизбран на второй президентский срок и занялся политикой, Ринкевич тоже занялся ею и в 2011 году стал министром иностранных дел правительства Валдиса Домбровскиса, в свою очередь в начале 2012 года он вступил в руководимую Затлерсом Партию реформ.
Ринкевич также сохранил пост министра иностранных дел в правительствах Лаймдоты Страуюмы, Мариса Кучинскиса, а теперь и в обоих правительствах Кариньша.
Весной 2014 года Ринкевич вступил в партию "Единство". На выборах в 14-й Сейм 2022 года он был избран в парламент по списку "Нового Единства".
Ринкевич является кавалером ордена Трех звезд, командором Большого креста ордена Виестура, а также удостоен высоких наград НАТО и ряда зарубежных стран-союзников Латвии.
"Новое Единство" приняло решение о выдвижении своего кандидата на пост президента после того, как нынешний фаворит партии - действующий президент Эгил Левитс - заявил, что не станет баллотироваться на второй срок.
Ранее политики "Нового Единства" заявляли, что хотели бы, чтобы три коалиционные партии согласовали единого кандидата на пост президента, но до сих пор это им не удалось.
До четверга на пост президента официально был заявлен один кандидат - Улдис Пиленс от "Объединенного списка". Однако 11 мая своего кандидата назвала партия "Прогрессивные" - это Элина Пинто.
Другие представленные в парламенте политические силы пока не выразили готовность выдвинуть претендентов на должность президента. Подача кандидатур завершается в субботу, а выборы президента состоятся в последний день мая.
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