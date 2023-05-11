Нашумевшее видео с избиением в центре Риги: задержана группа лиц

В ходе расследования выяснилось, что эти лица 19 марта на улице напали на граждан Камеруна и Индии. В связи с произошедшим начат уголовный процесс и продолжается расследование.

Kāds man pastāstīs kas tas tāds uz Dzirnavu ielās? pic.twitter.com/YMlt42BTam — Latvijas vatņiki (@latvijas_vate) May 2, 2023

Одно из преступлений было совершено 19 марта около 16:30, а именно, эта группа лиц в Риге, на улице Дзирнаву, напала на гражданина Камеруна, работающего курьером по доставке еды. В тот момент он как раз ехал на велосипеде, выполняя свои трудовые обязанности.

В свою очередь, около 20:00 аналогичный случай произошел в Риге, на перекрестке улиц Кришьяниса Барона и Гертрудес, где эти лица сбили гражданина Индии и брызнули ему в лицо перцовым баллончиком.

Во время расследования выяснилось, что эти преступления совершила одна группа лиц. Оба уголовных процесса были объединены в один, по части третьей статьи 78 Уголовного закона. Расследование продолжается.