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Нашумевшее видео с избиением в центре Риги: задержана группа лиц

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: скриншот

В понедельник, 8 мая, сотрудники Государственной полиции задержали группу из пяти лиц, подозреваемых в действиях, направленных на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной ненависти.

В ходе расследования выяснилось, что эти лица 19 марта на улице напали на граждан Камеруна и Индии. В связи с произошедшим начат уголовный процесс и продолжается расследование.

Одно из преступлений было совершено 19 марта около 16:30, а именно, эта группа лиц в Риге, на улице Дзирнаву, напала на гражданина Камеруна, работающего курьером по доставке еды. В тот момент он как раз ехал на велосипеде, выполняя свои трудовые обязанности.

В свою очередь, около 20:00 аналогичный случай произошел в Риге, на перекрестке улиц Кришьяниса Барона и Гертрудес, где эти лица сбили гражданина Индии и брызнули ему в лицо перцовым баллончиком.

Во время расследования выяснилось, что эти преступления совершила одна группа лиц. Оба уголовных процесса были объединены в один, по части третьей статьи 78 Уголовного закона. Расследование продолжается.

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