Суд в Петербурге вынес приговор за протест на могиле родителей Путина

В суде Цыбанева заявила о спонтанном эмоциональном поступке

В суде обвиняемая не оспаривала тот факт, что она оставила записку, но настаивала на отсутствии в ее действиях политической ненависти. По ее словам, речь шла не о публичной акции, а о спонтанном эмоциональном поступке. "Я не интересуюсь политикой и никогда не интересовалась. Ни в каких политических партиях не состояла. На митингах никогда не была и не собиралась. После просмотра новостей меня накрыл страх, мне было очень плохо. Он меня так сильно накрыл, что я не могла с ним справиться", - заявила она, выступая с последним словом. По ее словам, о записке никто не знал и она не ожидала резонанса. "Она была в стороне от места захоронения. Внешний вид захоронения остался прежний, я не приносила плакаты, не портила памятник, вообще к месту захоронения не прикасалась", - подчеркнула Цыбанева.