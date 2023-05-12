До +23 градусов: пятница будет самым теплым днем с апреля

Из-за морского бриза на побережье сохранится более прохладная погода, там максимальная температура воздуха не превысит +17 градусов.

Погода будет сухой, преимущественно солнечной, со слабым ветром.

В Риге рабочая неделя завершится солнечной погодой, во второй половине дня будет дуть северный ветер от слабого до умеренного, максимальная температура воздуха ожидается от +18 градусов на севере города до +23 градусов градусов на юге.

Погоду определяет антициклон.

Из-за сухой погоды местами, особенно в столице, ухудшилось качество воздуха. В лесах возрастает пожароопасность.