До +23 градусов: пятница будет самым теплым днем с апреля

В пятницу, 12 мая, температура воздуха в Латвии повысится до +20..+23 градусов - ожидается самый теплый день с 24 апреля, прогнозируют синоптики.
Из-за морского бриза на побережье сохранится более прохладная погода, там максимальная температура воздуха не превысит +17 градусов.
Погода будет сухой, преимущественно солнечной, со слабым ветром.
В Риге рабочая неделя завершится солнечной погодой, во второй половине дня будет дуть северный ветер от слабого до умеренного, максимальная температура воздуха ожидается от +18 градусов на севере города до +23 градусов градусов на юге.
Погоду определяет антициклон.
Из-за сухой погоды местами, особенно в столице, ухудшилось качество воздуха. В лесах возрастает пожароопасность.
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