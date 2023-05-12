Пригожин пригласил Шойгу в Бахмут

Основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал письмо, в котором пригласил министра обороны России Сергея Шойгу посетить линию фронта в Бахмуте, где уже несколько месяцев продолжаются ожесточенные бои между российскими оккупационными войсками и украинской армией.
"Учитывая сложную оперативную ситуацию, а также Ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу Вас прибыть на территорию н.п. (населенного пункта - ред.) Бахмут, находящуюся под контролем военизированных подразделений РФ, и самостоятельно оценить сложившуюся обстановку", - написано в письме.
В письме говорится, что боевики "Вагнера" контролируют более 95% территории Бахмута и продолжают наступление. Однако на флангах, где расположены части ВС РФ, "противник предпринял ряд успешных контратак".
Ранее Пригожин утверждал, что военнослужащие ВС РФ без боя отступили со своих позиций в Бахмуте.
В последние месяцы у Пригожина был открытый конфликт с Министерством обороны России, которое, как он утверждает, не снабжает боевиков "Вагнера" достаточным количеством боеприпасов.
Ранее аналитики Института изучения войны США (ISW) пришли к выводу, что некачественное развертывание российских войск на флангах вокруг Бахмута свидетельствует, что Минобороны России в основном отказалось от цели окружить там значительное количество украинских войск.
Минобороны РФ, похоже, стало уделять меньше внимания Бахмуту в январе этого года, когда запретило ЧВК "Вагнер" вербовать новых бойцов в российских тюрьмах. Это, в свою очередь, побудило основателя "Вагнера" Евгения Пригожина активизировать свои усилия для достижения успеха в направлении Соледар - Бахмут в январе, но уже в феврале он стал публично жаловаться на то, что министерство не поддерживает усилия ЧВК.
В марте и апреле Минобороны России ненадолго выделило дополнительные ресурсы на линию фронта в Бахмуте, отправив туда танки Т-90 и воздушно-десантные войска, а также выделив "Вагнеру" мобилизованных резервистов. Однако уже 24 апреля Пригожин заявил, что Минобороны задействовало для удержания флангов под Бахмутом лишь неквалифицированные части, а неспособность этих частей выполнять даже ограниченные задачи показывает, что русские фланги в Бахмуте и других подобных местах на фронте вероятно, будут уязвимы для украинских контратак.
ISW также отметила, что распределение сил Минобороны России в сочетании с изменениями на поле боя также предполагает, что угроза окружения Россией значительных украинских сил в Бахмуте, вероятно, больше не актуальна.
"Вагнер", скорее всего, продолжит наносить лобовые удары в Бахмуте, что позволит украинским силам провести организованный отход из угрожаемых районов, избежав масштабного окружения, считают аналитики ISW.
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