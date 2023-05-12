Пригожин пригласил Шойгу в Бахмут

"Учитывая сложную оперативную ситуацию, а также Ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу Вас прибыть на территорию н.п. (населенного пункта - ред.) Бахмут, находящуюся под контролем военизированных подразделений РФ, и самостоятельно оценить сложившуюся обстановку", - написано в письме.

В письме говорится, что боевики "Вагнера" контролируют более 95% территории Бахмута и продолжают наступление. Однако на флангах, где расположены части ВС РФ, "противник предпринял ряд успешных контратак".

Ранее Пригожин утверждал, что военнослужащие ВС РФ без боя отступили со своих позиций в Бахмуте.

В последние месяцы у Пригожина был открытый конфликт с Министерством обороны России, которое, как он утверждает, не снабжает боевиков "Вагнера" достаточным количеством боеприпасов.

Ранее аналитики Института изучения войны США (ISW) пришли к выводу, что некачественное развертывание российских войск на флангах вокруг Бахмута свидетельствует, что Минобороны России в основном отказалось от цели окружить там значительное количество украинских войск.