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ISW: Россия отказалась от окружения украинских войск в Бахмуте

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Евгений Пригожин и ЧВК "Вагнер"
Евгений Пригожин и ЧВК "Вагнер" Фото: AP/Scanpix

Некачественное развертывание российских войск на флангах вокруг Бахмута свидетельствует о том, что Минобороны России в значительной степени отказалось от цели окружить там значительное количество украинских войск, пришли к выводу аналитики Института изучения войны США (ISW).

Минобороны России, похоже, стало уделять меньше внимания Бахмуту в январе этого года, когда запретило ЧВК "Вагнер" вербовать новых бойцов в российских тюрьмах. Это, в свою очередь, побудило основателя "Вагнера" Евгения Пригожина активизировать свои усилия для достижения успеха в направлении Соледар - Бахмут в январе, но уже в феврале он стал публично жаловаться на то, что министерство не поддерживает усилия ЧВК.

В марте и апреле Минобороны России ненадолго выделило дополнительные ресурсы на линию фронта в Бахмуте, отправив туда танки Т-90 и воздушно-десантные войска, а также выделив "Вагнеру" мобилизованных резервистов. Однако уже 24 апреля Пригожин заявил, что Минобороны задействовало для удержания флангов под Бахмутом лишь неквалифицированные части, а неспособность этих частей выполнять даже ограниченные задачи показывает, что русские фланги в Бахмуте и других подобных местах на фронте вероятно, будут уязвимы для украинских контратак.

ISW также отметила, что распределение сил Минобороны России в сочетании с изменениями на поле боя также предполагает, что угроза окружения Россией значительных украинских сил в Бахмуте, вероятно, больше не актуальна.

"Вагнер", скорее всего, продолжит наносить лобовые удары в Бахмуте, что позволит украинским силам провести организованный отход из угрожаемых районов, избежав масштабного окружения, считают аналитики ISW.

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