Цвет купальника имеет значение: советы, как не пополнить статистику утопленников

По мере того как погода становится теплее, все больше жителей Латвии в свободное время предпочитают отдыхать у различных открытых водоемов. Однако, как показывает статистика, каждый год Латвия входит в число лидеров европейских стран по количеству утонувших. С приближением официального купального сезона, который начинается 15 мая, стоит задуматься, насколько безопасно мы ведем себя вблизи воды и на воде, и действовать превентивно, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи.
По мнению экспертов страхового общества и общества Peldēt droši, решающую роль в предотвращении несчастных случаев и спасении жизни может сыграть даже правильно подобранный цвет купального костюма - чем ярче, тем лучше.
По данным Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), в прошлом году из водоемов было извлечено 94 погибших, из них 48 - в период активного купального сезона с 15 мая по 15 сентября. В этом году статистика тоже суровая - в первые месяцы года количество утонувших уже достигло 40, а начало активного купального сезона еще впереди.
"Не секрет, что независимо от времени года опасные для жизни несчастные случаи чаще всего происходят из-за неосторожного и даже безрассудного поведения людей. Например, тех, кто отправляется купаться в состоянии алкогольного опьянения, передвигается на водных транспортных средствах без использования спасательных жилетов, неправильно оценивает навыки плавания, купается в неподходящих местах, не уделяет достаточного внимания безопасности детей вблизи водоемов и т. д. Важную роль в предотвращении несчастных случаев часто играют окружающие - способность вовремя заметить потенциальный несчастный случай и действовать соответствующим образом может быть критически важной, особенно когда речь идет о безопасности детей. Чтобы отдых удался, нужно учитывать, что забота о безопасности начинается уже в тот момент, когда мы решаем отправиться на водоем", - рассказывает Людмила Щеголева, руководитель по персональным продуктам и подписанию рисков BALTA.
В то же время данные о поступивших в заявках на возмещение ущерба свидетельствуют: из года в год не уменьшается ни количество травм, полученных на воде в результате различных неосторожных действий, ни их характер. Чаще всего во время купания случаются резаные раны, люди ударяются и ломают кости, неосторожно прыгая в воду, ломают ребра после падения на водных лыжах, травмируются во время бега и поскальзываются на берегу или на дощатом настиле.
Цвет купальника может спасти жизнь: самый безопасный - неоново-оранжевый, наименее безопасный - красный
Море, реки, озера и пруды, несомненно, заманчивы в теплые летние дни, но в то же время купание в открытом водоеме может быть и очень опасным. Отдыхая у воды, нельзя забывать о простых условиях безопасности. Например, при недостаточных навыках плавания нужно обеспечить себя спасательными жилетами. Цвет купальника, который мы выбираем, также играет важную роль в увеличении видимости и даже спасении жизни.
"Опираясь на статистические данные, мы видим, насколько важно напоминать и детям, и взрослым как о безопасном поведении у воды и на воде, так и об объективной оценке и совершенствовании своих навыков плавания. Однако еще одним немаловажным фактором спасения жизни, о котором, вероятнее всего, мало кто задумывается, является выбор цвета купальника. Независимо от того, плаваем ли мы в летние месяцы в близлежащем озере или в бассейнах, важно учитывать - чем ярче цвет, тем лучше видно пловца в воде. Способность быстро заметить тонущего взрослого или ребенка может иметь решающее значение для спасения жизни. Поэтому мы призываем каждого выбирать купальник максимально яркого цвета. Кроме того, желательно, чтобы он максимально закрывал тело ребенка, тем самым делая его еще более заметным, особенно на пляжах, где одновременно находится много отдыхающих. Бесспорно, тщательный присмотр за детьми вблизи водоемов особенно важен, но в то же время следует не забывать и о себе – яркий купальник обеспечит наилучшую видимость и маленьким, и взрослым", - рассказывает Зане Гемзе, основатель общества Peldēt droši.
Согласно исследованию, проведенному предприятием ALIVE Solutions Inc. из США, специализирующегося на безопасности на воде, в водоемах различного типа наиболее заметным и, следовательно, наиболее безопасным для жизни цветом купальника является неоново-оранжевый. Кроме того, яркие цвета вообще лучше всего заметны в бассейнах и открытых водоемах: розовый, желтый, светло-зеленый или вышеупомянутый неоново-оранжевый купальник будет правильным выбором, если думать о безопасности. На открытой воде белый цвет считается четвертым лучшим выбором, однако следует учесть, что в солнечный день купальник этого цвета также можно спутать с отражением облака в воде.
С другой стороны, если планируется получать удовольствие от купания в воде в закрытых помещениях, то следует учитывать, что в прозрачной воде бассейна белые и светло-голубые купальники "исчезают" практически полностью, поэтому по сравнению с открытыми водоемами эти цвета считаются худшим выбором.
Красный цвет признан самым неудачным выбором, ведь его сложно заметить как под водой, так и над водой. Все остальные цвета одинаково быстро "исчезают" под водой.
Для безопасного летнего отдыха на водоемах общество Peldēt droši предлагают выбирать только официальные места для купания, а также призывают учесть несколько простых советов, которые помогут избежать травм и трагических последствий.
- Выбирай яркий купальник! Это значительно увеличивает твою видимость и может сыграть решающую роль в спасении жизни.
- Если ты перегрелся, входи в воду медленно, чтобы избежать резких перепадов температуры тела, что может вызвать мышечные спазмы или проблемы с сердцем и кровообращением.
- Ни на мгновение не оставляй без внимания детей! За детьми, которые уже умеют хорошо плавать, также следует наблюдать в воде - ребенок может переоценить свои плавательные способности, заплыть слишком далеко или внезапно испугаться.
- Не будь безрассудным - не рискуй! Хвастовство тем, что ты можешь проплыть дальше всех, не стоит того, чтобы рисковать жизнью.
- Помни, что надувные плавательные средства (круги, матрацы, мячи и т. д.) - это только игрушки, а не плавательные средства! Ребенок, который не умеет плавать или учится плавать, во время нахождения в воде должен носить специальный спасательный жилет.
- Заранее следует обсудить с детьми, как действовать в ситуации, если произошел несчастный случай.
- Имей в виду, что самые опасные травмы возникают при прыжках в воду с трамплина, дощатого настила, моста или берега, поэтому прежде чем это делать, оцени, действительно ли это необходимо. Лучше всего не прыгать никогда!
- Катаясь на лодке или занимаясь водными видами спорта, надевай спасательный жилет и убедись, что он правильно надет на детей.
- Всегда присматривайте друг за другом, чтобы вовремя помочь при несчастном случае.
- Не плавай в одиночку! Если в воде возникнет проблема, рядом не будет никого, кто мог бы помочь.
- Не купайся при сильном ветре, ночью или во время непогоды.
- Никогда не отправляйся плавать, если употреблял алкоголь.
- Помни - в чрезвычайной ситуации звони 112!
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