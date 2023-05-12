Цвет купальника имеет значение: советы, как не пополнить статистику утопленников

В то же время данные о поступивших в заявках на возмещение ущерба свидетельствуют: из года в год не уменьшается ни количество травм, полученных на воде в результате различных неосторожных действий, ни их характер. Чаще всего во время купания случаются резаные раны, люди ударяются и ломают кости, неосторожно прыгая в воду, ломают ребра после падения на водных лыжах, травмируются во время бега и поскальзываются на берегу или на дощатом настиле.

Море, реки, озера и пруды, несомненно, заманчивы в теплые летние дни, но в то же время купание в открытом водоеме может быть и очень опасным. Отдыхая у воды, нельзя забывать о простых условиях безопасности. Например, при недостаточных навыках плавания нужно обеспечить себя спасательными жилетами. Цвет купальника, который мы выбираем, также играет важную роль в увеличении видимости и даже спасении жизни.

"Опираясь на статистические данные, мы видим, насколько важно напоминать и детям, и взрослым как о безопасном поведении у воды и на воде, так и об объективной оценке и совершенствовании своих навыков плавания. Однако еще одним немаловажным фактором спасения жизни, о котором, вероятнее всего, мало кто задумывается, является выбор цвета купальника. Независимо от того, плаваем ли мы в летние месяцы в близлежащем озере или в бассейнах, важно учитывать - чем ярче цвет, тем лучше видно пловца в воде. Способность быстро заметить тонущего взрослого или ребенка может иметь решающее значение для спасения жизни. Поэтому мы призываем каждого выбирать купальник максимально яркого цвета. Кроме того, желательно, чтобы он максимально закрывал тело ребенка, тем самым делая его еще более заметным, особенно на пляжах, где одновременно находится много отдыхающих. Бесспорно, тщательный присмотр за детьми вблизи водоемов особенно важен, но в то же время следует не забывать и о себе – яркий купальник обеспечит наилучшую видимость и маленьким, и взрослым", - рассказывает Зане Гемзе, основатель общества Peldēt droši.