В Бауске задержаны хулиганы, которые прокалывали колеса автомобилей

Возбуждено уголовное дело по факту преступления, предусмотренного частью 1 статьи 185 уголовного кодекса.

По закону ответственность за такое правонарушение предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, либо временное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо штраф.

В рамках возбужденного уголовного дела была установлена причастность двух лиц к совершению преступления, а 26 апреля 2023 года они были задержаны. Оба лица получили статус подозреваемых в уголовном процессе и меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Физические лица обвиняются в том, что в конце апреля они прокололи колеса в 14 автомобилях.