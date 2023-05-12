В Бауске задержаны хулиганы, которые прокалывали колеса автомобилей

В связи с правонарушением, выявленным 20 апреля в Бауске, где под покровом ночи были проколоты шины автомобилей, сотрудники полиции задержали двух человек - мужчин 1999 и 2000 годов рождения, сообщает Государственная полиция.
Возбуждено уголовное дело по факту преступления, предусмотренного частью 1 статьи 185 уголовного кодекса.
По закону ответственность за такое правонарушение предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, либо временное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо штраф.
В рамках возбужденного уголовного дела была установлена причастность двух лиц к совершению преступления, а 26 апреля 2023 года они были задержаны. Оба лица получили статус подозреваемых в уголовном процессе и меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
Физические лица обвиняются в том, что в конце апреля они прокололи колеса в 14 автомобилях.
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