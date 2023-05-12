Цена зимнего наступления: что известно о потерях России в Украине к маю

Погибшие офицеры

Россия продолжает терять на фронте высококвалифицированные кадры, в том числе и офицеров. Всего с начала вторжения известно о гибели 2012 офицеров. 525 из них были в звании от майора и выше.

Потеря большого числа офицеров - особенно лейтенантов и капитанов - существенно сказывается на боеспособности подразделений.

Именно младшие офицеры в российской армии обычно решают, как именно будут выполняться приказы, поставленные командованием. Их решения могут сберечь или уничтожить десятки солдат и сержантов. Именно младшие офицеры обычно проводят больше всего времени с личным составом своих подразделений: обучают новичков, проводят слаживание и тренировки коллектива.

Те, кто пришли на смену убитым офицерам, гораздо менее подготовлены и опытны. А это, в свою очередь, сказывается на уровне обучения добровольцев и мобилизованных, а также на качестве решений, принимаемых в зоне боевых действий.

Что известно о потерях самопровозглашенных ДНР и ЛНР?

Украинский гранатометчик под Бахмутом Фото: BBC

Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе "народных милиций" Донецка и Луганска.

С 22 декабря 2022 года власти самопровозглашенной ДНР перестали публиковать данные о потерях своих военнослужащих.

На основе открытых источников можно говорить о гибели по меньшей мере 8 тысяч военных "народных милиций" самопровозглашенных республик Донбасса.