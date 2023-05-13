Зеленский: ВСУ удалось оттеснить армию РФ под Бахмутом

"Мы слышали доклад генерала [Александра] Сырского, подразделения которого с огромным усилием остановили противника и даже отбросили его на некоторых направлениях", - сообщил Зеленский в своем Telegram.

Он добавил, что ситуация на других участках фронта также находится под контролем.

"Наши защитники на бахмутском направлении продвинулись вперед на два километра", - подтвердила в Telegram заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она добавила, что за неделю в самом городе не было оставлено ни одной позиции, а российской армии нанесены значительные потери.

В Москве пресс-секретарь Минобороны России Игорь Конашенков признал, что российские войска покинули район северо-западнее Бахмута в районе села Берховка, назвав случившееся перегруппировкой.

Комментируя версию представителя российского министерства, основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пояснил, что это была не перегруппировка российских подразделений, а побег.

"Товарищ Конашенков, мягко говоря, слукавил. Произошло просто бегство подразделений министерства обороны с флангов", - указал Пригожин.

Ряд российских "военных корреспондентов" и блогеров также сообщают об успешных атаках украинских войск в районе Бахмута, при этом звучат предположения о начале долгожданного киевского контрнаступления.