Фото, видео ⟩ Россия сообщает о взрывах в Луганске. Что известно?

В самопровозглашенной ЛНР сообщили, что ВСУ нанесли удар по Луганску ракетами Storm Shadow. По версии непризнанной республики, удар нанесли двумя крылатыми ракетами Storm Shadow и одной ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD.

Ракеты Storm Shadow позволяют бить по целям в радиусе более 250 километров. О том, что Великобритания передала такие ракеты Украине, стало известно 11 мая. В Кремле заявили, что негативно относятся к поставкам этих ракет, и что это "потребует адекватного ответа" от армии РФ.

... or Ukraine already operates F-16s without making any buzz about it https://t.co/7ON2UTYAyK — Aki Heikkinen (@akihheikkinen) May 12, 2023

Взрыв в субботу

В свою очередь, сегодня российские СМИ сообщают уже о втором за двое суток взрыве в оккупированном Луганске. Над городом поднимается черный дым. Если верить прозвучавшей информации, в результате взрыва в некоторых домах были выбиты окна.

Как пишут пользователи соцсетей, взрыв прогремел утром в субботу предположительно в районе поселка Юбилейное у западной окраины города. Российские СМИ пишут, что в результате обстрела ракеты попали в старое здание Луганской академии внутренних дел. С 2015 года там располагались военные.

По предварительным данным, обстрел мог привести к погибшим и раненым.

Новость обновляется...

It’s Storm Shadow o’clock, bitches. A lot of Orcs are fucking dead in occupied Luhansk. pic.twitter.com/gemNOLYuUf — Mykhaïlo Golub (@golub) May 12, 2023