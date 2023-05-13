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Фото, видео ⟩ Россия сообщает о взрывах в Луганске. Что известно?

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Взрывы в Луганске, май 2023 г.
Взрывы в Луганске, май 2023 г. Фото: @Faytuks

Россия сообщает о взрывах в оккупированном Луганске на востоке Украины. Назначенная Москвой "администрация" в аннексированном регионе обвиняет в ракетном обстреле города, который находится почти в 100 километрах от линии фронта, украинскую армию. Киев официально не прокомментировал обвинения.

Взрыв в пятницу

В соцсетях появилась информация, что взрыв произошел в пятницу, 12 мая, на территории заброшенного машиностроительного завода, где находится техника российской армии. Учитывая, что Луганск находится примерно в 90 километрах от фронта, маловероятно, что в данном случае применялись ракеты HIMARS, имеющие дальность до 80 километров (в тех модификациях HIMARS, которые были переданы Украине).

Назначенный РФ "глава" ЛНР Леонид Пасечник сообщал о шести пострадавших детях и заявил, что "в День Республики" (ЛНР "провозгласила независимость" от Украины 12 мая 2014 года) был обстрелян Ленинский район города.

Также при ударе по Луганску пострадал депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.

В самопровозглашенной ЛНР сообщили, что ВСУ нанесли удар по Луганску ракетами Storm Shadow. По версии непризнанной республики, удар нанесли двумя крылатыми ракетами Storm Shadow и одной ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD.

Ракеты Storm Shadow позволяют бить по целям в радиусе более 250 километров. О том, что Великобритания передала такие ракеты Украине, стало известно 11 мая. В Кремле заявили, что негативно относятся к поставкам этих ракет, и что это "потребует адекватного ответа" от армии РФ.

Взрыв в субботу

В свою очередь, сегодня российские СМИ сообщают уже о втором за двое суток взрыве в оккупированном Луганске. Над городом поднимается черный дым. Если верить прозвучавшей информации, в результате взрыва в некоторых домах были выбиты окна.

Как пишут пользователи соцсетей, взрыв прогремел утром в субботу предположительно в районе поселка Юбилейное у западной окраины города. Российские СМИ пишут, что в результате обстрела ракеты попали в старое здание Луганской академии внутренних дел. С 2015 года там располагались военные.

По предварительным данным, обстрел мог привести к погибшим и раненым.

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