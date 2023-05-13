Фото, видео ⟩ Россия сообщает о взрывах в Луганске. Что известно?

Россия сообщает о взрывах в оккупированном Луганске на востоке Украины. Назначенная Москвой "администрация" в аннексированном регионе обвиняет в ракетном обстреле города, который находится почти в 100 километрах от линии фронта, украинскую армию. Киев официально не прокомментировал обвинения.
Взрыв в пятницу
В соцсетях появилась информация, что взрыв произошел в пятницу, 12 мая, на территории заброшенного машиностроительного завода, где находится техника российской армии. Учитывая, что Луганск находится примерно в 90 километрах от фронта, маловероятно, что в данном случае применялись ракеты HIMARS, имеющие дальность до 80 километров (в тех модификациях HIMARS, которые были переданы Украине).
Назначенный РФ "глава" ЛНР Леонид Пасечник сообщал о шести пострадавших детях и заявил, что "в День Республики" (ЛНР "провозгласила независимость" от Украины 12 мая 2014 года) был обстрелян Ленинский район города.
Также при ударе по Луганску пострадал депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.
Luhansk, temporarily occupied Ukraine— MAKS 22🇺🇦🔜 (@Maks_NAFO_FELLA) May 12, 2023
Khm.... Definitely "Storm Shadow" 🧐 pic.twitter.com/y9Xr4MQtse
Двойная #бабовна в оккупированном Луганске💣🔥💥— Vagabönd - Боевой комар НАТО🦟 (@Wild_Vagabond_) May 12, 2023
По информации местных, горит "Машиностроительный завод "100", который оккупанты использовали в своих военных целях#Гойда pic.twitter.com/2sGUPWwrqj
#Луганск (временно оккупированный), 12/05/23, да, эта штука помощнее химарса https://t.co/MmQUzZF6kJ pic.twitter.com/cbWjjwqnAh— Necro Mancer (@666_mancer) May 12, 2023
В самопровозглашенной ЛНР сообщили, что ВСУ нанесли удар по Луганску ракетами Storm Shadow. По версии непризнанной республики, удар нанесли двумя крылатыми ракетами Storm Shadow и одной ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD.
Ракеты Storm Shadow позволяют бить по целям в радиусе более 250 километров. О том, что Великобритания передала такие ракеты Украине, стало известно 11 мая. В Кремле заявили, что негативно относятся к поставкам этих ракет, и что это "потребует адекватного ответа" от армии РФ.
... or Ukraine already operates F-16s without making any buzz about it https://t.co/7ON2UTYAyK— Aki Heikkinen (@akihheikkinen) May 12, 2023
Взрыв в субботу
В свою очередь, сегодня российские СМИ сообщают уже о втором за двое суток взрыве в оккупированном Луганске. Над городом поднимается черный дым. Если верить прозвучавшей информации, в результате взрыва в некоторых домах были выбиты окна.
Как пишут пользователи соцсетей, взрыв прогремел утром в субботу предположительно в районе поселка Юбилейное у западной окраины города. Российские СМИ пишут, что в результате обстрела ракеты попали в старое здание Луганской академии внутренних дел. С 2015 года там располагались военные.
По предварительным данным, обстрел мог привести к погибшим и раненым.
Новость обновляется...
It’s Storm Shadow o’clock, bitches. A lot of Orcs are fucking dead in occupied Luhansk. pic.twitter.com/gemNOLYuUf— Mykhaïlo Golub (@golub) May 12, 2023
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