Ракеты Storm Shadow. Украина получит "убийцу бункеров"

Что же касается временных рамок, то, по неофициальным данным из экспертных источников, работы по адаптации МиГ-29 под ракеты Storm Shadow начались не сейчас, а уже долгое время велись в Польше. Примечательно, что одновременно с заявлением главы Минобороны Великобритании в четверг в представительстве Польши при Европейском Союзе сообщили, что из 28 самолетов, переданных Киеву, от Польши поступило 14 истребителей МиГ-29. Обозреватели не исключают, что эти самолеты полностью или же в значительной мере уже подготовлены под монтаж британских ракет.

В беседе с DW киевский военный обозреватель Олег Катков также подтвердил, что Воздушные силы Украины уже используют различное западное авиационное вооружение на самолетах советского образца. "Технически это уже решено и работает. Ракеты Storm Shadow загружают еще на земле, а роль носителя ракеты, то есть самолета, - выйти в пусковой район и совершить пуск", - объяснил он.

Обозреватели: под прицелом Керченский мост, Джанкой, Саки