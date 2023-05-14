В Турции продолжается подсчет голосов на президентских и парламентских выборах.
В Турции на президентских выборах после подсчета почти 90% голосов лидирует Эрдоган, но с менее, чем 50%
Государственное информационное агентство Anadolu (AA) сообщает, что подсчитано около 90% голосов. Нынешний президент Эрдоган по-прежнему впереди, но общее число поданных за него голосов снизилось до 49,94%, что означает проведение второго тура президентских выборов. Его главный соперник Кемаль Кылычдароглу пока набирает 44,3%.
При этом представители обоих соперников заявляют, что их кандидат на самом деле побеждает.
Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу призвал наблюдателей от оппозиции продолжать следить за урнами для голосования по всей стране.Он также призывает Высший избирательный совет опубликовать результаты голосования из крупных городов:"Сегодня ночью спать не будем. Предупреждаю Высший избирательный совет, вы должны предоставить данные по городам", - сказал он.
Глава Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер сделал очень короткое заявление перед журналистами, сообщив последние официальные результаты.По его словам, на данный момент подсчитано 47,08% голосов в Турции и 12,60% голосов за рубежом.Он отверг обвинения в том, что совет сознательно замедляет публикацию официальных результатов.Ранее лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу раскритиковал совет за несвоевременное предоставление результатов.
Оппозиция несколько раз призывала критично относиться к результатам, которые сообщает Anadolu, утверждая, что они действуют исключительно в интересах правительства.
Выступивший недавно представитель партии Эрдогана - Партии справедливости и развития Омер Челик, сказал, что подсчет голосов идет абсолютно прозрачно, и что все должны признать победу президента.
По данным частного новостного агентства Anka после подсчета 78% голосов, у президента Эрдогана - 48,5% голосов, а у Кылычароглу - 45,7%.
Разрыв между двумя основными соперниками медленно сокращается по мере подсчета голосов в крупных городах с большим населением.
Несмотря на то, что пока Эрдоган, судя по всему, впереди, подсчет голосов в трех крупных городах - Стамбуле, Анкаре и Измире, где его соперник особенно популярен, могут изменить результаты выборов.
В Стамбуле проживает 16 млн человек, в столице Анкаре и в западном городе Измире живет 10 млн, и во всех трех подсчитан значительно меньший процент бюллетеней, чем в среднем по стране. Пока что подсчитано около 45 млн голосов, около двух третей от общего числа зарегистрированных избирателей.
Окончательные результаты будут объявлены только через несколько дней, но можно с уверенностью сказать, что явка была высокой. Главный вопрос, которым задаются многие обозреватели и журналисты: могут ли турки доверять результатам голосования?