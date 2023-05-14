В Турции на президентских выборах после подсчета почти 90% голосов лидирует Эрдоган, но с менее, чем 50%

Оппозиция несколько раз призывала критично относиться к результатам, которые сообщает Anadolu, утверждая, что они действуют исключительно в интересах правительства.

Выступивший недавно представитель партии Эрдогана - Партии справедливости и развития Омер Челик, сказал, что подсчет голосов идет абсолютно прозрачно, и что все должны признать победу президента.

По данным частного новостного агентства Anka после подсчета 78% голосов, у президента Эрдогана - 48,5% голосов, а у Кылычароглу - 45,7%.

Разрыв между двумя основными соперниками медленно сокращается по мере подсчета голосов в крупных городах с большим населением.

Несмотря на то, что пока Эрдоган, судя по всему, впереди, подсчет голосов в трех крупных городах - Стамбуле, Анкаре и Измире, где его соперник особенно популярен, могут изменить результаты выборов.

В Стамбуле проживает 16 млн человек, в столице Анкаре и в западном городе Измире живет 10 млн, и во всех трех подсчитан значительно меньший процент бюллетеней, чем в среднем по стране. Пока что подсчитано около 45 млн голосов, около двух третей от общего числа зарегистрированных избирателей.