Эрдоган дал понять, что готов ко второму туру выборов

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что готов ко второму туру президентских выборов в стране. "Мы еще не знаем, закончатся ли выборы в первом туре. Но если народ отправит нас во второй тур, мы будем уважать это решение", - приводит агентство AFP слова Эрдогана, с которыми он обратился в ночь на понедельник, 15 мая, к своим сторонникам в Анкаре.

Главный соперник Эрдогана, лидер Республиканской народной партии (CHP) и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу также заявил, что согласен с решением народа о проведении второго тура. При этом оба политика выразили уверенность в своей финальной победе.

Подсчет голосов в первом туре продолжается