СМИ: Рэпер ТемаДа, певший на Бастионной горке, внесен в "черный список" Латвии

По данным Limon.ee, в Эстонии он работает ведущим-тамадой и актером. Он устраивает концерты в разных странах и городах, и вот сейчас очередь дошла до Риги.



"Я вообще не планировал такого эпатажа. Я начал играть на барабанах, буквально пару месяцев играл плотно и решил поехать посмотреть, как это будет выглядеть на людях, - рассказал ТемаДа. - А потом - думаю, когда хорошо отточу все, проведу программу в Таллинне. Удивлю народ, интересное, что-то такое взрывное сделаю. И тут бабах - начали они вот так пиарить меня. Я даже и не планировал такого, я этого не хотел", - сказал он ранее в беседе с Limon.ee.

