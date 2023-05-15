Тихановская прокомментировала слухи о здоровье Лукашенко

There are many rumors about the dictator Lukashenka's health. For us, it means only one thing: we should be well prepared for every scenario. To turn Belarus on the path to democracy & to prevent Russia from interfering. We need the international community to be proactive & fast. pic.twitter.com/qfnsnPYBMZ — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 15, 2023

"Ходит много слухов о здоровье диктатора Лукашенко. Для нас это означает только одно: мы должны быть хорошо подготовлены к любому сценарию, чтобы направить Беларусь по пути демократии и предотвратить вмешательство России. Нам нужно, чтобы международное сообщество было активным и действовало быстро", - написала она в Twitter.

68-летний Лукашенко присутствовал на параде в Москве 9 мая, однако СМИ обратили внимание на то, что во время мероприятия он выглядел нездоровым.

На церемонии на площади Государственного флага в Минске выступил премьер-министр Роман Головченко, сообщают белорусские СМИ. В предыдущие годы на этой церемонии выступал Лукашенко.

В последние дни высказываются предположения, что у 68-летнего Лукашенко проблемы со здоровьем.

В пятницу вечером автокортеж Лукашенко прибыл в Центр клинической медицины, находящийся в ведении Управления по делам президента, сообщает организация "Беларускі Гаюн". Лукашенко провел там два часа.