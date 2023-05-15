Владимир Зеленский прибыл в Британию для "основательных переговоров" с Риши Сунаком

За последние несколько дней Зеленский посетил Францию, Германию, Италию и Ватикан, побуждая западных лидеров к большей поддержке Украины в канун ожидаемого украинского контрнаступления..

"Сегодня - Лондон. Великобритания - лидер, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество будет продолжено", - говорится в публикации в телеграм-канале Зеленского.

Британия - один из важнейших союзников Украины в ее борьбе против российской агрессии. В начале этого года Британия стала первой страной, объявившей о предоставлении Киеву современных танков западного производства. на минувшей неделе стало известно о передаче украинской армии британских ракет Storm Shadow с дальностью порядка 250км.

Владимир Зеленский Фото: Getty Images

Ожидается, что переговоры Зеленского и Сунака в загородной резиденции премьер-министра Чекерс продлятся около двух часов.

В правительстве Британии объявили, что в ходе встречи Сунак вновь засвидетельствует важность оказания Украине всемерной военной поддержки. По информации Даунинг-стрит, Британия подтвердит планы по передаче Киеву сотен ракет для ПВО и ударных беспилотников.