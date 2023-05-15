Видео ⟩ СМИ: при взрыве в Луганске ранен глава "МВД" ЛНР

"Замминистра здравоохранения" ЛНР заявил, что Корнет жив, а его состояние стабильное. По данным ТАСС, чиновник в реанимации. Также по информации ТАСС, при взрыве погиб один мирный житель, пострадали трое охранников Корнета. Глава аннексированной ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что пострадали семь человек, четверо из них - в тяжелом состоянии, в т.ч. сам Корнет.

ТАСС называет взрыв покушением.

Чем известен Корнет

Как пишет "Русская служба Би-би-си", Игорь Корнет был одним из самых влиятельных силовиков в ЛНР.

До 2014 года он работал следователем угрозыска МВД Украины, а когда на востоке Украины начались протесты при поддержке России, примкнул к сепаратистам. В августе 2014 года он стал "министром внутренних дел" непризнанной республики.

В 2017 году тогдашний глава ЛНР Игорь Плотницкий пытался избавиться от слишком самостоятельного силовика, обвинив того в захвате чужого дома и отправив в отставку. Министр с увольнением не согласился и с помощью силовиков провел аресты в окружении Плотницкого. Власти РФ, которые обычно выступают против "цветных революций", в этом конфликте поддержали Корнета.

Переворот завершился бегством Плотницкого, и с тех пор он проживает в Воронежской области России.

В апреле 2022 года появлялись сообщения, что Корнет был задержан российской ФСБ и помещен в СИЗО, но продолжения эта история так и не получила. Летом прошлого года Корнет появлялся на фронте, в частности, командуя соединениями на оккупированной в тот момент территории Харьковской области.